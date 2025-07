Norweger Dahl Jansson-Nachfolger bei Rapid

unknown

Vincze spielt in der kommenden Saison in Hartberg

Fußball-Bundesligist SK Rapid hat am Mittwoch als Nachfolger des an Nizza verkauften Flügelspielers Isak Jansson den Norweger Petter Nosa Dahl verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom belgischen Erstliga-Club KV Mechelen zu den Wienern. Dahl erhielt einen Vertrag bis Juni 2029 und wird die Rückennummer 10 tragen.

Für Mechelen absolvierte Dahl in der Vorsaison 19 Ligaspiele und erzielte ein Tor. Rapid-Sportgeschäftsführer Markus Katzer bezeichnete Dahl als extrem schnellen Spieler mit Stärken im Duell Eins gegen Eins. "Er hat einen guten Zug zum Tor und einen bemerkenswerten Tiefgang und bringt seine Stärken am besten am linken Flügel zur Geltung", sagte Katzer. Über die Ablösesumme machte Rapid keine Angaben. Der Neuzugang meinte: "Ich bin sehr glücklich, dass der Transfer geklappt hat und künftig für den SK Rapid spielen zu dürfen. Ich habe viel Gutes über den Club und die Fans gehört und freue mich auf die neue Aufgabe."

Außerdem stattete Rapid den Defensivallrounder Dominic Vincze mit einem neuen Vertrag bis 2028 aus und verlieh ihn für die kommende Saison an den Bundesliga-Rivalen TSV Hartberg. Der 21-Jährige war Ende der vergangenen Spielzeit in sechs Ligapartien der Hütteldorfer in der Startformation gestanden. Davor war Vincze ein Schlüsselspieler in Rapids zweiter Mannschaft. Sein ursprünglich bis Sommer 2026 laufender Vertrag wurde vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

apa