Zu ehrlich? VfB-Coach will sich "nicht verbiegen lassen"

Tim Walter steht mit dem VfB Stuttgart derzeit auf Platz drei

Cheftrainer Tim Walter hat beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart bereits häufiger mit forschen und mutigen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Nun betonte er, seine offene und emotionale Art auch weiterhin unbedingt beibehalten zu wollen.

"Der Fußball ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es geht hart zur Sache, es gibt Zweikämpfe und Duelle. Da muss man es vertragen, wenn einer mal lauter wird. Emotionen auf und neben dem Platz gehören dazu. Sonst verliert der Sport seinen Reiz", stellte Walter im Gespräch mit der "Sport Bild" klar.

Dass Walter seit seiner Anstellung beim schwäbischen Traditionsverein schon das ein oder andere Mal über das Ziel hinaus schoss und sich so unter anderem schon eine 5.000-Euro-Geldstrafe einhandelte, nimmt der Fußballlehrer dabei in Kauf: "Ich bin ehrlich, manchmal ungemütlich. Ich bringe das rüber, was mir auf dem Herzen liegt, will die Menschen um mich an meinen Gedanken und Gefühlen teilhaben lassen. Wobei es mir manchmal schwerfällt, die Mitte zu finden."

Walter über seine Vorbilder Guardiola, Klopp und Co.

Für den studierten Sportwissenschaftler, der im letzten Jahr bei Holstein Kiel seine erste hauptverantwortliche Station in der 2. Bundesliga hatte, sei entscheidend, dass er "authentisch" bleibe und "sich nicht verbiegen" lasse.

Walter wolle sich selber treu bleiben, auch wenn ihm nach mehreren Niederlagen in der laufenden Saison zuletzt viel Gegenwind ins Gesicht blies: "Ich will niemandem nacheifern, keinen Charakter kopieren. Fußballerisch habe ich natürlich Vorbilder: Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Marcelo Bielsa oder Carlo Ancelotti, bei dem ich in München ein Praktikum absolvieren durfte."

Gleichzeitig haderte der 44-Jährige mit dem Umstand, dass ungefilterte und offen geäußerte Meinungen im Profi-Geschäft ziemlich selten geworden sind: "Ich wage zu bezweifeln, ob immer die ehrliche Meinung gesagt wird."

Mit seinem VfB Stuttgart hat Tim Walter eine mäßige Hinrunde gespielt. Die Schwaben liegen zwar immer noch auf dem Relegationsplatz, haben aber von 17 Spielen nur neun gewonnen und bereits peinliche Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden, VfL Osnabrück oder SV Sandhausen kassiert.