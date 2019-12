Wegen Großdemo: Enormes Sicherheitsaufgebot beim "Clásico"

APA (AFP/Archiv)

Einsatzkräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen

Katalanische Separatisten wollen im Rahmen des "Clásicos" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid für ihre Sache werben. Die Behörden reagieren mit einem riesigen Aufgebot an Sicherheitskräften.

Wegen der geplanten Kundgebungen katalanischer Separatisten sind in Barcelona schon vor dem Ligaschlager zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid mehrere Tausend Sicherheitskräfte im Einsatz. Neben 1.000 Polizisten der katalanischen Regionalpolizei sollen 2.000 private Sicherheitsleute sowie Einsatzkräfte der spanischen Nationalpolizei für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Die Partie wird am Mittwochabend um 20:00 Uhr angepfiffen. Der "Clásico" sollte ursprünglich schon am 26. Oktober stattfinden. Nach politischen und sozialen Unruhen in Katalonien wegen der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer wurde die Partie aber verschoben.

Groß angelegte Demonstration im Umfeld des "Clásicos" erwartet

Nun wollen Aktivisten der Organisation "Tsunami Democratic" mit Barrikaden in der Nähe des Stadions Camp Nou und einer "Blockade" des Real-Busses für ihre Sache werben. Mehr als 25.000 Menschen haben sich angemeldet. Die Demos der Separatisten sollen bereits um 16:00 Uhr beginnen.

Um wegen der Demonstrationen nicht zu spät ins Stadion zu kommen, werden beide Mannschaften bereits Stunden vor dem Anpfiff im selben Hotel in unmittelbarer Nähe des Stadions einchecken. Das große Sicherheitsaufgebot soll zudem verhindern, dass das Spielfeld gestürmt wird, hieß es im spanischen Fernsehen.

