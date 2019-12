Griezmann exklusiv: "Muss neue Abläufe schaffen"

David Ramírez, LaLiga

Barcelona-Neuzugang Antoine Griezmann geht in seinen ersten "Clásico"

Barcelona-Neuzugang Antoine Griezmann im Interview über seine ersten Monate bei den Katalanen, das Zusammenspiel mit Weltfußballer Lionel Messi und den "Clásico" gegen Real Madrid.

Der "Clásico" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am Mittwoch (20:00 Uhr) wirft seine Schatten. Neu dabei ist seit dieser Saison unter anderem Weltmeister Antoine Griezmann.

Vor dem Schlager zwischen den beiden punktegleichen Erzrivalen an der Tabellenspitze spricht der Stürmer im exklusiven Interview mit unserem Medienpartner LaLiga über seine ersten Monate bei Barça und die brisanten Spiele gegen Real.

Frage: Du bist nun schon seit zehn Jahren in der spanischen Liga. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?

Antoine Griezmann: Ich habe in den letzten Jahren so viele neue Dinge gelernt. Ich habe versucht, mich so gut es geht in die Mannschaften zu integrieren und bin nun sehr glücklich, an diesem Punkt angekommen zu sein. Das genieße ich sehr. Ich hoffe nun, dass ich mich weiter verbessern und mehr Tore und Vorlagen liefern kann.

Was bedeutet der Wechsel zum FC Barcelona für dich?

Ich bin sehr glücklich und stolz, auch mein Vater ist es. Ich möchte mir hier einen Namen machen und Geschichte schreiben. Ich werde hart arbeiten, um ein wichtiger Spieler dieses Klubs zu werden.

Wie waren die ersten Monate bei Barça?

Gut, ich passe mich an und versuche, so schnell wie möglich die Taktik und das Spiel zu verstehen. Zuvor habe ich nämlich eine andere Art Fußball gespielt. Aber mir geht es gut, in den Füßen und im Kopf, und ich möchte arbeiten, lernen und mich verbessern.

Wie ist es, mit Lionel Messi zu spielen?

Ich sehe ihn jeden Tag. Ich versuche, mir seine Bewegungen anzuschauen und mich dann freizulaufen, wenn er den Ball hat. Wir reden hier von Lionel Messi, dem Besten der Welt, und es ist eine Freude mit ihm zu spielen.

Und wie siehst du deinen Kollegen Luis Suárez?

Er ist einfach torgefährlich und braucht nicht viele Chancen. Zurzeit hat er großes Selbstvertrauen. Immer wenn er abschließt, wird es gefährlich oder er trifft. Wir müssen uns gegenseitig helfen, um gute Chancen zu kreieren.

Bei deinem Debüt im Camp Nou hast du gleich zwei Tore erzielt. Was war das für ein Gefühl?

Ganz entspannt. Ich habe versucht, mir keinen Druck zu machen. Hier ist alles sehr anders, da wir uns vor dem Spiel mit der Mannschaft nicht extra treffen. Ich bin den ganzen Tag in meinem Haus und muss mir daher neue Abläufe schaffen. Als ich noch für Atlético Madrid oder Real Sociedad gespielt habe, bin ich immer ins Hotel gegangen. Aber es geht mir gut damit. Ich hatte Glück, zwei Tore schießen zu können. Doch das ist nicht das Wichtigste, sondern meinen Kollegen bestmöglich zu helfen.

Was bedeutet für dich der "Clásico" zwischen Barça und Real Madrid?

Es ist das wichtigste Spiel des Jahres und ein Spektakel. Schon im Vorfeld wird über das Spiel im Fernsehen viel diskutiert, bislang habe ich es mir nämlich immer im TV angeschaut. Wir werden alles daran setzen, um zu 100 Prozent da zu sein und das Spiel zu gewinnen.

Wie stellst du dir das Spiel im Camp Nou vor?

Die Stimmung ist großartig, die Anspannung hoch. Die Fans werden von der ersten Minute an da sein. Und es ist ein Spiel, in dem du auf jeden Fall spielen willst.

Ist ein Spiel gegen Real Madrid für dich besonders?

Nein, nicht wirklich. Am Ende ist Real ein Gegner, mit dem wir um den ersten Platz spielen. Bei Atlético war das Spiel wichtig für die Fans, es ist ein Derby. Und hier ist es eben der "Clásico". Beide Mannschaften haben immer große Lust auf die Spiele gegen Real.

Wie kann Barça das Spiel für sich entscheiden?

Wir spielen zu Hause und müssen offensiv spielen, den Ball halten und die Taktik des Trainers befolgen.

Gibt es bestimmte Schlüssel zum Sieg gegen ein Team wie Real Madrid?

Nein, ich denke es kommt eher auf uns selbst an. Auf unser Spiel und darauf, wie wir angreifen, verteidigen und ihnen zusetzen können.

Mit Atlético hast du gegen Real Madrid schon getroffen. Wie fühlt sich das an?

Man fühlt große Freude und großen Stolz, wenn man in solchen Spielen trifft. Aber ich bin niemand, der nur an Tore denkt. Ich möchte das Beste für mein Team erreichen. Wenn ich ein Tor erziele, umso besser. Doch ich werde nicht die ganze Zeit aufs Tor schießen, nur damit ich treffe.

Was wünscht du dir persönlich? Was soll in dieser Saison herausspringen?

Ich möchte mich im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Mehr spielen, mehr Tore erzielen und mehr Vorlagen liefern. Ich will defensiv wie offensiv zulegen. Ein bisschen von allem.

red

