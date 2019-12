"Ewiger" Buffon erreicht Meilenstein

Chris Ricco, getty

Gianluigi Buffon absolvierte seinen 647. Liga-Einsatz

Der "ewige" Gianluigi Buffon hat den nächsten großen Meilenstein seiner Karriere erreicht.

Der 41 Jahre alte Weltmeistertorhüter von 2006 bestritt am Mittwoch im Trikot von Juventus Turin bei Sampdoria Genua sein 647. Spiel in Italiens höchster Fußballklasse und schloss an der Spitze der Rangliste zu Milan-Legende Paolo Maldini (1984 bis 2009) auf.

Am 6. Januar gegen Cagliari Calcio könnte Buffon zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Zählt man das Playoff-Spiel des FC Parma gegen Inter (1:3) aus der Saison 1999/2000 mit, hat Buffon bereits 648 Serie-A-Spiele auf dem Konto und Maldini damit in dem Ranking überholt.

Buffon debütierte 1995 als 17-Jähriger für den AC Parma in der Serie A, 2001 wechselte er als bis dato teuerster Torhüter der Fußballgeschichte für 54,1 Millionen Euro zu Rekordmeister Juventus, dem er auch nach dem Zwangsabstieg in die Serie B in der Saison 2006/07 die Treue hielt.

2018 verließ Gigi Buffon die Alte Dame, nach einem einjährigen Intermezzo bei Paris Saint-Germain kehrte der 176-malige Nationalspieler im vergangenen Sommer nach Turin zurück.