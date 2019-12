Ralf Rangnick winkt Trainer-Job in Italien

Maja Hitij, getty

Heuert Ralf Rangnick in Italien an?

Ralf Rangnick, ehemaliger Coach von RB Leipzig, wurde immer wieder als neuer Trainer beim FC Bayern München gehandelt. Doch offenbar ist der 61-Jährige auch in Italien heiß begehrt.

Wie die "Bild" berichtet, will der AC Mailand Rangnick zur kommenden Saison als Trainer und Sportdirektor verpflichten.

Demnach planen die Italiener, dass der aktuelle "Head of Sport and Development Soccer" vom Red-Bull-Konzern bereits im Januar als Berater einsteigt und ab dem Sommer richtig loslegt. Rangnick ist dem Bericht zufolge sehr an dem Job interessiert, obwohl er noch bis 2021 an den Getränkehersteller gebunden ist.

Dass es Rangnick nach Italien verschlägt, ist angesichts seiner jüngsten Aussagen allerdings nicht sehr wahrscheinlich.

"Das Sprachliche ist meiner Meinung nach sehr wichtig in der täglichen Zusammenarbeit - außer wenn man vielleicht Nationaltrainer ist. Aber als Trainer in einer der fünf Top-Ligen in Europa musst du dort die Sprache sprechen können", sagte der 61-Jährige im "Sky"-Interview. "In Deutschland und England wäre das in meinem Fall kein Problem, bei einem anderen Land müsste man die Sprache erst lernen."

Rangnick hatte in Deutschland unter anderen den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und bis zum Sommer als Übergangslösung RB Leipzig trainiert. Seit dem 1. Juli arbeitet er als globaler Fußballchef beim Red-Bull-Konzern.

Nach dem Aus von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München war auch Rangnick als Nachfolger gehandelt worden.