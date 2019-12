Dortmund legt zwei Testspiele in Marbella fest

Lars Baron, getty

Der BVB wird im Winter kurzzeitig ins warme Spanien auswandern

Borussia Dortmund wird sich im Januar im spanischen Marbella auf die Rückrunde vorbereiten. Während des Trainingslagers wird der BVB zwei Testspiele bestreiten.

Der Revierklub trifft zunächst auf den belgischen Erstligisten Standard Lüttich (7. Januar). Dann fordert die Borussia den niederländischen Vertreter Feyenoord Rotterdam (11. Januar). Das berichtet "Ruhr Nachrichten".

In Spanien gastiert der BVB insgesamt neun Tage lang. Trainer Lucien Favre wird am 3. Januar mit dem Kader in Richtung Südspanien aufbrechen.

Das erste Rückrundespiel bestreitet der BVB am 18. Januar beim FC Augsburg.