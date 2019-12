BVB und Bayern im Poker um Mertens?

Francesco Pecoraro, getty

Wechselt Dries Mertens zum BVB?

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist der BVB nun angeblich doch in der Serie A fündig geworden. Allerdings soll laut italienischen Medien nicht etwa der lange gehandelte Mario Mandzukic nach Dortmund wechseln, sondern der Belgier Dries Mertens. Auch der FC Bayern soll ein Auge auf den 32-Jährigen geworfen haben.

Kickt Dries Mertens schon in der Rückrunde in der Bundesliga? Offenbar denken sowohl der BVB als auch der FC Bayern darüber nach, den Belgier schon im Winter unter Vertrag zu nehmen.

Das Portal "calciomercato" will erfahren haben, dass der BVB bereits Kontakt zu den Beratern des Stürmers in Diensten des SSC Neapel aufgenommen hat und über einen Wintertransfer verhandelt. Für "nur" zehn Millionen Euro Ablöse könnten sich die Dortmunder angeblich den Zuschlag sichern.

Die Zeitung "Il Mattino" bringt unterdessen auch den FC Bayern als möglichen Abnehmer ins Spiel. Die Münchner hätten einen Transfer des Offensivspielers sondiert, schreibt das Blatt. Dazu gebe es allerdings auch reihenweise Interessenten aus der Premier League, allen voran den FC Arsenal.

Mertens verlangt Gehaltserhöhung

Mertens, dessen Vertrag im Sommer 2020 ausläuft, würde zwar gerne in Neapel bleiben, allerdings haben sich der SSC und der Belgier bislang nicht auf eine Verlängerung einigen können. Während Neapel dem 32-Jährigen ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen bietet, fordert das Lager des 90-fachen Nationalspieler laut "calciomercato" mindestens vier Millionen Euro jährlich.

Der BVB und der FC Bayern könnten in Mertens Augen zu einer willkommenen Lösung werden, allerdings tendiert der Stürmer wohl eher zu einem Wechsel im Sommer, berichten die Italiener.

Mandzukic: Katar statt BVB?

Vom Tisch scheint dagegen der lange diskutierte Wechsel von Mario Mandzukic zum BVB zu sein. Der Kroaten will Juventus Turin im Winter verlassen und wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Transfer nach Dortmund in Verbindung gebracht.

Mittlerweile gehe die Tendenz des Vize-Weltmeisters allerdings in eine andere Richtung, berichten italienische Medien. Demnach könnte Mandzukic in den kommenden Wochen bei einem Klub in Katar unterschreiben.