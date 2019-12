Fiorentina trennt sich von Trainer Montella

APA (AFP)

Vincenzo Montella ist nicht mehr Coach der AC Fiorentina

Der italienische Serie-A-Club AC Fiorentina hat sich am Samstag von seinem Coach Vincenzo Montella getrennt. Am Vortag hatte es eine 1:4-Heimniederlage gegen AS Roma gegeben. Der 45-jährige Montella hatte den Club im April zum zweiten Mal übernommen, die erste Amtszeit hatte er von 2012 bis 2015 absolviert.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



Nur Tabellen 14ter

Die Fiorentina, die im Sommer mit der Verpflichtung des derzeit verletzten Franzosen Franck Ribery für Aufsehen gesorgt hatte, ist nach 17 Spielen nur Tabellen 14ter und hat aktuell nur vier Punkte auf einen Abstiegsplatz. War man mit größeren Ambitionen in die Saison gestartet, fand das Team unter Montella nie so richtig in die Spur und zeigte sich auch zuletzt bei der Heimniederlage gegen die Roma in keiner guten Verfassung. Als möglichen Nachfolger für Montella nennt die "Gazzetta dello Sport" Italiens Ex-Nationaltrainer Cesare Prandelli.

