Auf diesen Positionen will Bayern im Winter nachlegen

Welche Pläne verfolgt der FC Bayern München im Winter?

Der FC Bayern München startet von Platz drei aus ins neue Jahr. Vier Punkte trennen den amtierenden deutschen Fußball-Meister von der Tabellenspitze. Damit der Angriff auf den achten Titel in Folge gelingt, möchten die Verantwortlichen im Winter nachlegen. Dies könnte auf drei Positionen passieren.

Laut "kicker" wird im internen Kreis des FCB unter anderem die Verpflichtung eines neuen rechten Außenverteidigers diskutiert. Eine heiße Spur führt dabei zu Benjamin Henrichs, der die Bundesliga aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen sehr gut kennt und zur Zeit bei AS Monaco unter Vertrag steht.

Auch in der Offensive wollen die Münchner nachlegen. Die Entscheider sehen nach Infos des Fachmagazins Bedarf an einem Außenstürmer. Der seit Monaten gehandelte Leroy Sané scheint allerdings kein Kandidat für einen Wintertransfer zu sein. Zu groß seien die Bedenken aufgrund seiner Kreuzbandverletzung. Außerdem wäre der Nationalspieler keine Soforthilfe.

Ein sofortiger Wechsel Sanés käme für Hasan Salihamidzic und Co. nur dann in Frage, wenn die Ablösesumme "sehr akzeptabel" sei, so der "kicker". Alles deutet auf einen Transfer im Sommer 2020 hin.

Jérôme Boateng hingegen soll den Klub nach dem Wunsch der Bosse am liebsten schon vorher verlassen. Falls der ehemalige DFB-Kicker einen anderen Arbeitgeber fände, würde der FC Bayern den Innenverteidiger im Januar aus seinem bis 2021 gültigen Vertrag entlassen. In diesem Fall wäre jedoch eine Planstelle in der Innenverteidigung offen, die es neu zu besetzen gilt.

Schließlich gibt es bislang noch keine belastbaren Hinweise darauf, wie es mit dem am Sprunggelenk verletzten Lucas Hernández weitergeht. Hier wird erst das Trainingslager in Doha erste Aufschlüsse darüber geben, wann mit einem Comeback des 80-Millionen-Mannes zu rechnen ist.