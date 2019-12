Magath: Mit Timo Werner wäre der FC Bayern Erster

Boris Streubel, getty

Timo Werner spielt eine bärenstarke Saison

Trainer-Ikone Felix Magath hat die Hinrunde der Fußball-Bundesliga analysiert und sieht den FC Bayern trotz seines Vier-Punkte-Rückstandes auf die Tabellenspitze weiter als Favoriten auf die deutsche Fußballmeisterschaft. Aber auch mit dem BVB und RB Leipzig sei zu rechnen. Mit Letztgenannten vor allem wegen eines Spielers, der für Magath der Akteur der ersten Saisonhälfte war.

"Es gab einige mit herausragenden Leistungen, Lewandowski natürlich mit 19 Toren bei Bayern. Oder auch Thuram und Embolo in Gladbach, Sancho in Dortmund, teilweise Havertz in Leverkusen", erklärte der 66-Jährige gegenüber "Bild".

Für ihn sei jedoch Timo Werner "die Nummer 1". "Und nicht allein, weil er 18 Tore geschossen hat. Hätten die Bayern ihn auch noch verpflichtet, wären sie wahrscheinlich mit großem Abstand Erster", führte Magath mit einem Schmunzeln aus.

FC Bayern wird Meister - BVB hat Qualität

"Im Ernst: Werner ist unter Nagelsmann besser geworden – Nagelsmann hat Leipzig insgesamt besser gemacht", lobte der Fußballlehrer seinen Kollegen von den Roten Bullen.

Nichtdestotrotz gehe die Schale am Ende wieder nach München. "Für mich sind die Bayern ganz klar Favorit Nummer 1. Sie werden in der Rückrunde besser, stabiler sein", blickte Magath auf das Jahr 2020 und begründete seine Vorhersage damit, dass die Zukunft von Coach Hansi Flick nun geklärt sei.

Wirkliche Konkurrenten gebe es nur wenige, Gladbach - als Tabellenzweiter - ist jedoch laut der Trainer-Ikone nicht darunter. "Leipizig traue ich am ehesten zu, Bayern die Schale wegzuschnappen", sagte der 66-Jährige und fügte an: "Und Dortmund muss man auf der Rechnung haben. Der BVB hat Qualität."