Kylian Mbappé strebt Olympia-Teilnahme an

Mbappe hofft auf eine Olympia-Teilnahme 2020 oder 2024

Superstar Kylian Mbappé möchte beim olympischen Turnier in Tokio 2020 dabei sein. "Aber dort zu spielen, liegt nicht nur in meiner Hand", wies der 21-Jährige auf das Mitspracherecht seines Clubs Paris Saint Germain hin. "Wenn mein Club nicht will, dass ich dabei bin, werde ich das nicht versuchen durchzudrücken."

Das olympische Fußball-Turnier ist für 22. Juli bis 8. August angesetzt, in dieser Zeitspanne beginnt auch die französische Meisterschaft. Davor findet von 12. Juni bis 12. Juli die EM statt. Sollte Mbappe bei den Spielen dabei sein, würde er nach dem kontinentalen Titelkampf einen Kurzurlaub einfügen.

🇶🇦 @KMbappe profite de son weekend de repos à Doha pour une journée de récupération à @Aspetar pic.twitter.com/IHkDiJIcV3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23. Dezember 2019

Olympische Ambitionen beim Stürmerstar

"Sollte es 2020 nicht klappen, möchte ich 2024 in Paris dabei sein", meinte der Stürmer über seine olympischen Ambitionen. "Zumindest einmal in meiner Karriere möchte ich bei Olympia spielen."

