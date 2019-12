Dieses Gehalt fordert Haaland

Michael Regan, getty

Es gibt kaum einen Top-Klub, mit dem Shootingstar Erling Braut Haaland nicht in Verbindung gebracht wird. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Stürmer den FC Red Bull Salzburg verlässt. Der BVB und RB Leipzig sind im Gespräch.

Update: 23:12.2019: 23:45 Uhr

Erling Haaland kann sich seinen neun Klub wohl aussuchen. Dabei stellt der Youngster offenbar ordentliche Forderungen. Laut "Bild" fordert der Norweger ein Mindestgehalt von acht Millionen Euro pro Jahr.

Außerdem bestehe der Stürmer auf einen Vierjahresvertrag. Mit Bonuszahlungen sollen so 35 Millionen Euro zusammen kommen.

Hinzu kommen wohl 15 Millionen Euro Euro als Vermittlungs-Provision für Berater Mino Raiola. Die Ablöse für Haaland soll bei 20 Millionen Euro liegen.

Update: 23.12.2019, 11:00 Uhr

Nach einem Bericht der "Bild" sind nun mehr zwei Klubs heiße Kandidaten auf eine Verpflichtung von Erling Haaland. Aus der Bundesliga ist weiterhin Borussia Dortmund im Gespräch, aber auch Manchester United ist wohl weiterhin eine denkbare Option. Bei beiden Klubs würde Haaland garantierte Einsatzzeiten bekommen.

Für seinen Landsmann Simen Moller, Ex-Profi und heutiger Transferexperte, wäre der BVB die beste Option: "Es gibt keinen Zweifel, dass Dortmund die beste sportliche Entscheidung für ihn wäre. Wenn er ganz nach oben will, dann ist Dortmund der kürzeste Weg."

Update: 18.12.2019, 11:35 Uhr

Ein Wechsel von Erling Haaland vom FC Red Bull Salzburg zum Schwesterklub RB Leipzig wird immer unwahrscheinlicher. Laut "Bild" sind die Sachsen nicht bereit, das von Haaland geforderte Gehalt von acht Millionen Euro zu bezahlen. Die Schmerzgrenze des Herbstmeisters liegt demnach bei fünf Millionen Euro.

Manchester United schwebt ein anderer Deal vor. Einem Bericht der "Sun" zufolge wollen die Red Devils den Stürmer für 90 Millionen Euro kaufen, ihn aber umgehend für den Rest der Saison an seinen derzeitigen Klub zurück verleihen.

Update: 15.12.2019, 23:00 Uhr

Der Besuch von Ole Gunnar Solskjaer in Salzburg hat wohl Eindruck bei Erling Haaland hinterlassen. Laut "Daily Mail" reagierte der Manager von Manchester United damit auf die heißer werdenden Gerüchte um einen Wechsel Haalands zum BVB oder RB Leipzig.

Haaland und Solskjaer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Norwegen. Unter Solskjaer feierte der Stürmer beim Molde FK sein Profi-Debüt. Haalands Berater Mino Raiola strebt aber laut "Bild" einen Wechsel zu Juventus Turin an.

Update: 6.12.2019, 12:50 Uhr

Erling Haalands derzeitiger Trainer, Jesse Marsch, rät seinem Schützling zu einem Wechsel zum Schwesterklub RB Leipzig. "RB Leipzig ist ein toller Verein für jeden Spieler, vor allem für junge und explosive Fußballer, die stark im Umschaltspiel sind. In der Theorie würden Haaland und Leipzig toll zusammenpassen", sagte der US-Amerikaner in einem Interview mit "Omnisport".

Update: 5.12.2019, 8:24 Uhr

Wird Erling Haaland im Winter-Transferfenster im Januar zum Schnäppchen? Laut eines Berichts der "Bild" darf Haaland Red Bull Salzburg im Winter für nur 20 Millionen Euro verlassen. Eine entsprechende Klausel im Vertrag des europaweit begehrten Stürmers soll den Wechsel ermöglichen. Bislang war stets die Rede von einer Mindestablöse in Höhe von 30 Millionen Euro.

Update: 24.11.2019, 10:28 Uhr

Sind die Bemühungen aller Top-Klubs umsonst? Glaubt man dem englischen "Mirror" spricht alles dafür, dass sich Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig Erling Haaland angelt. Demnach ist im Vertrag des Nationalspielers eine fixe Ablöse von 30 Millionen Euro verankert, die nur von den Sachsen gezogen werden kann. Alle anderen Interessenten müssten wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Update: 20.11.2019, 10:20 Uhr

Aus dem reichen Erfahrungsschatz als Ausbildungsklub hat der FC Red Bull Salzburg offenbar gelernt. Denn, um ein vermeintliches Minusgeschäft zu vermeiden, haben die Roten Bullen laut "Sport Bild" mit Erling Haaland eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro vereinbart. Diese gilt jedoch erst im kommenden Sommer.

Update: 14.11.2019, 7:51 Uhr

Die Liste der Interessenten für Erling Haaland wird immer länger und umfasst mittlerweile mehr als 20 Vereine in ganz Europa. So sollen nicht mehr nur der BVB und RB Leipzig ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben. Der "Guardian" meldet auch Interesse von Real Madrid, dem FC Barcelona über den FC Bayern und Manchester City, Stadtrivale United und den FC Arsenal bis hin zu Juventus Turin.

Update: 26.9.2019, 9:08 Uhr

Nun hat sich Erling Haaland erstmals selbst zu den Wechselgerüchten um seine Person geäußert. "Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, für den besten Klub der Welt zu spielen, und ich mag den englischen Fußball besonders", sagte der 1,94-Schlaks vielsagend gegenüber dem norwegischen TV-Sender "TV2".

Gute Chancen dürfte deshalb Manchester United haben. Auch, weil Haaland eine besondere Verpflichtung mit deren Manager Ole Gunnar Solskjaer pflegt. Unter Solskjaer gab Haland 2017 im Trikot von Molde FK sein Debüt in der ersten norwegischen Liga. ""Er hatte großen Einfluss auf mein Leben, als Person und als Trainer", schwrämte Haaland über den ehemaligen Stürmer.

Update: 23.9.2019, 10:41 Uhr

Alf-Inge Haaland, Vater von Erling Haaland, sprach sich gegenüber der englischen "Sun" für einen Wechsel seines Sohnes nach England aus. "Ich glaube, die meisten Spieler träumen davon, irgendwann einmal in der Premier League zu spielen. Es ist die Liga mit der größten Aufmerksamkeit, dort gibt es Teams mit sehr hoher Qualität", sagte der Ex-Profi dem Blatt.

Zuvor hatte der "Express" von einem Wechsel von Arsenal berichtet, laut spanischen Medien sei auch Real Madrid an Haaland interessiert. An die 15 Scouts sollen seinen Gala-Auftritt in der Champions League beim 6:2 gegen Genk beobachtet haben.

Update: 19.9.2019, 9:56 Uhr

Mit seinem Dreierpack in seinem ersten Champions-League-Spiel überhaupt hat sich Erling Braut Haaland vom FC Red Bull Salzburg in die Notizblöcke sämtlicher Scouts von internationalen Top-Klubs geschossen. Laut dem Portal "90min" soll darunter auch der BVB sein, der vor allem von seinem Ruf profitieren will, junge Talente zu fördern.