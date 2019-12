Dundee Derby: 300 Meter zum Auswärtsspiel

Mark Runnacles, getty

Dundee Derby: Für die Kicker vom FC (rechts) geht's bergab zu United

Am Tag nach dem "Boxing Day" spielen in den vier englischen Profiligen "nur" die Wolves gegen ManCity. In Schottland blicken alle in die viertgrößte Stadt Dundee, wo sich im für gewöhnlich äußerst friedvollen Nachbarschaftsderby Dundee United und Dundee FC messen.

Eine der stärksten Rapid-Formationen aller Zeiten zwangen sie im Meistercup in die Knie. Den LASK walzten sie Monate später im UEFA-Cup platt. Gegen Barça behielten sie sie gar in zwei Europacup-Duellen eine weiße Siegerweste! Als im Fußball Geld noch nicht die Hauptrolle spielte, war Dundee United europaweit gefürchtet.

Unter Manager-Legende Jim McLean (1971 bis 1993 im Amt!) verbreiteten die "Terrors" tatsächlich Angst und Schrecken: 1983 holten sie die schottische Meisterschaft, 1980 und 1981 den League Cup und 1986/87 schafften sie es ohne Legionär ins UEFA-Cupfinale, in dem sie IFK Göteborg knapp unterlagen. Die Schweden hatten zuvor den FC Swarovski Tirol eliminiert.

Dundee Derby hat noch gewaltige Zugkraft

Der Glanz alter Tage ist längst verflogen. Die "Terrors" werden wegen ihrer Vereinsfarbe meist nur mehr "Tangerines" (Mandarinen) genannt. Das Derby zwischen Dundee United und Dundee FC erfreut sich jedoch selbst in der zweitklassigen Championship größter Beliebtheit. Die knapp 14.300 Tickets für das Duell im "Tannadice" diesen Freitagabend waren nach Fixierung des Termins binnen 24 Stunden weg.

Weit haben es Fans und Akteure ja nicht. Selbst letztere gehen oft zu Fuß vom Heimstadion zum Auswärtsmatch. Diesmal müssen die "Dark Blues" die rund 300 Meter die Tannadice Street hinab vom "Dens Park" zum Tannadice. Die kürzest mögliche Verbindung von Tür zu Tür soll rund 160 Meter betragen, per Luftlinie wären es nicht einmal 50 Meter!

Rekord schwebt in der Luft

Im 170. Dundee Derby könnte United einen Vereinsrekord aufstellen. Die Tangerines haben gerade neun Heimspiele in Folge gewonnen. Eine derartige Serie war ihnen zuletzt 1968/1969 - freilich noch in der höchsten Spielklasse - gelungen. Damals verloren sie dann aber die zehnte Partie gegen Aberdeen.

Die zwei bisherigen Saisonderbys gingen an United. Daheim gewannen die Tangerines 6:2 (im Bild unten Cammy Smith, nachdem er den Endstand fixierte), auswärts 2:0. FC-Stürmer Kane Hemmings meint retrospektiv im "Dundee Courier": "Wir fürchten uns nicht vor dem Tannadice ... die Niederlage dort tat gar nicht so weh, wie jene bei uns daheim im Dens."

United-Manager Robbie Nielson warnt vor den Nachbarn: "Die haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen ... Freitagnacht im Derby werden sowieso wieder alle wie aufgezogen '200 Meilen die Stunde' fahren. Da kann alles passieren."

Nicht nur vom ÖFB klar ausgestochen

Wäre der EURO 2008-Zuschlag nicht an Österreich und die Schweiz, sondern an Schottland und Irland gegangen, würden sich die Tangerines und Dark Blues heute mit den Footballern der Scottish Claymores ein Stadion in Dundee mit 31.400 Sitzplätzen teilen.

Schottland und Irland fielen schon im ersten UEFA-Ausscheidungsverfahren durch. Sehr zur Freude der Traditionalisten in der Tannadice Street. Vielleicht wäre einer der beiden Klubs folglich irgendwann auf der Strecke geblieben.

Die letzten Dundee Derbys in der Premiership gab's 2015/2016. United gewann damals keinen einzigen der vier Vergleiche und stieg ab. Dundee FC erwischte es letzten Sommer.

ts