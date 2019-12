Vidal wohl vor Wechsel zu Inter Mailand

Alex Caparros, getty

Arturo Vidal könnte zurück in die Serie A wechseln

Der ehemalige Münchner Arturo Vidal steht nach einem Medienbericht vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand.

Der chilenische Fußball-Nationalspieler hat sich laut der Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" mit dem italienischen Tabellenführer geeinigt, dort soll der 32-Jährige einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Laut Gazzetta müssen sich die beiden Vereine allerdings noch verständigen. Die Lombarden bieten angeblich zwölf Millionen Euro, die Katalanen fordern 20 Millionen. Im Gespräch sei auch eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Zuletzt hatte Vidal öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt. "Wenn ich im Dezember oder am Ende der Saison nicht merke, dass ich hier gebraucht werde, dann sollte ich eine Entscheidung treffen und eine andere Möglichkeit finden", hatte Vidal Ende November erklärt. In dieser Saison war Vidal beim Team um Lionel Messi meist Teilzeitarbeiter. In der Liga kam er nur in zwei Partien über 90 Minuten zum Einsatz.

Der Mittelfeldspieler soll Wunschkandidat von Inters Trainer Antonio Conte sein, der die Tabellenführung seiner Mannschaft in der Serie A konsolidieren will. Conte macht seit Wochen Druck auf das Klubmanagement für stärkere Investitionen in neue Spieler.