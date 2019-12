Nastasic liebäugelt offen mit Italien-Rückkehr

Lars Baron, getty

Matija Nastasic kommt erst auf fünf Saisonspiele

Matija Nastasic kommt beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in der laufenden Spielzeit nicht richtig in die Gänge. Nach einigen Formschwankungen und kleineren Verletzungen bringt es der Innenverteidiger bisher erst auf fünf von 17 möglichen Saisonspielen.

Der 26-Jährige liebäugelt mittlerweile öffentlich mit einem Abschied aus Gelsenkirchen und einer Rückkehr in die italienische Serie A. "Ich würde gerne wieder nach Italien gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft diese Möglichkeit", wird Nastasic vom Portal "lalaziosiamonoi.it" zitiert.

Der 29-malige serbische Nationalspieler absolvierte vor seinem Wechsel zum FC Schalke bereits eine Spielzeit in Italien und stand bei der AC Florenz zwischen 2011 und 2013 unter Vertrag.

Nastasic bestätigte, dass in der jüngeren Vergangenheit vor allem Lazio Rom an einem Transfer interessiert war und dem Defensivmann sogar ein konkretes Angebot unterbreitet hatte. "Aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe. Auch aus diesem Grund habe ich den Vertrag bis 2022 verlängert", so der Linksfuß, der auch schon für Manchester City in der englischen Premier League auflief.

Sein Arbeitspapier in Gelsenkirchen hatte Nastasic im Sommer des letzten Jahres vorzeitig verlängert. In der bevorstehenden Winter-Vorbereitung will sich der Innenverteidiger bei Cheftrainer David Wagner für weitere Einsätze in der Startelf empfehlen.