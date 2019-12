Hwang nach England? "Wir geben ihn nicht ab"

GEPA pictures/ Michael Meindl

Salzburg-Stürmer Hee-chan Hwang wird von den "Wolves" umworben

Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers soll für Stürmer Hee-chan Hwang knapp 30 Millionen Euro bieten. Aus Salzburg folgt die prompte Absage.

Nach Takumi Minaminos Wechsel zum FC Liverpool könnten Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg mit dem sich anbahnenden Wechsel von Jungstar Erling Håland und dem kolportierten Transfer von Stürmer Hee-chan Hwang noch in diesem Winter zwei weitere Schlüsselspieler in der Offensive abhanden kommen.

Wie die "Hamburger Morgenpost" am Freitag schrieb, stehe der 23-jährige Südkoreaner unmittelbar vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers. Als Ablösesumme biete der Premier-League-Klub um die 27 Millionen Euro. Hwang spielte vergangene Saison leihweise für den Hamburger SV, blühte nach seiner Rückkehr im Sommer nach Salzburg so richtig auf. In 22 Pflichtspieleinsätzen gelangen dem Angreifer neun Tore und 14 Assists.

Die Absage aus der Mozartstadt ließ am Freitag nicht lange auf sich warten: "Wir geben ihn nicht ab", stellte der Klub gegenüber dem "Kurier" klar.

