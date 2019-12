Platzt Morelos' Knoten oder wieder der Kragen?

Ian MacNicol, getty

Nicht immer geht Morelos so zärtlich mit Brown um

28 Mal hat Rangers-Goalgetter Alfredo Alfredo in dieser Saison schon angeschrieben. Doppelpacks nicht nur gegen die Hibs und Hearts, oder Ross County geschnürt, sondern auch gegen Feyenoord oder Midtjylland. Bloß gegen Celtic ging bei ihm bislang überhaupt noch nie etwas. Dafür hagelte es Karten.

"Jedes Mal die selbe Frage", schnaubte Rangers-Manager Steven Gerrard, "wartet es ab!" Bis zur Old-Firm-Pressekonferenz konnte sich die Meute nicht gedulden, wollte es gleich am nach dem 1:0 über Kilmarnock wissen: Trifft Alfredo Morelos endlich einmal gegen Celtic? Oder fliegt er wieder vom Platz?

Gegen Kilmarnock gelang dem Kolumbianer das Goldtor. Morelos' Quote gegen die Killie steigt, seine Torquote gegen die Bhoys ist nicht existent. Im League-Cup-Finale Anfang Dezember scheiterte er gegen Fraser Forster sogar vom Elferpunkt.

Seine Form würde ja passen. In der Premiership hält er bei 12 Treffern. Mit 14 Europacup-Toren vor Weihnachten (acht in der Europa-League-Quali, sechs in der Gruppenphase) stellte Morelos gerade einen Rekord auf. Die UEFA-Allzeitbestmarke seines Landsmannes Radamel Falcao von 18 Treffern (2010/2011, vier davon gegen Rapid) ist durchaus in Reichweite.

Das Häferl

Wenn Morelos nur nicht so ein Häferl wäre! Vor drei Wochen sah er Gelbrot, weil er er beim 2:0-Sieg in Motherwell seinen Treffer mit einer abfälligen Geste in Richtung Heimfans feierte. Vergangene Saison flog er insgesamt fünf Mal vom Platz! In seinen insgesamt fünf Einsätzen im Celtic Park sah er nur einmal keinen Karton. Drei Mal handelte er sich Gelb ein, im letzten Vergleich der vergangenen Saison kassierte er nach einem Ellenbogencheck gegen Scott Brown Rot.

Beleidigende Fan-Gesänge werden Morelos Freitag im Celtic Park wohl wieder entgegenschwappen. Doch Gerrard versichert: "Er hat sich im Griff. Sein Verhalten ist klar besser geworden." Das Old Firm steigt erneut um die Mittagszeit (13:30 Uhr MEZ), um den Alkoholpegel diverser Anhänger im Stadion und in der Stadt niedriger und die Sachschäden in Zaum zu halten.

Nur Roope Riski traf öfters

Geholt haben die Rangers Morelos im Sommer 2017 für nur eine Million Pfund Ablöse von HJK Helsinki. 2016 wäre er in der Veikkausliiga beinahe Schützenkönig geworden. Nur ein gewisser Roope Riski traf für SJK Seinäjoki noch häufiger. Der landete über den deutschen Drittligisten Paderborn beim SKN St. Pölten, konnte sich hierzulande aber auch nicht durchsetzen, und stürmt nun ab Jänner für Helsinki.

Letzten Sommer hätte Newcastle United angeblich 20 Millionen Pfund für Morelos hingeblättert. Die Rangers lehnten jedoch ab. Zuvor hatte ihn auch Eintracht Frankfurt längere Zeit beobachtet, aber das Interesse wieder verloren. Seine Undiszipliniertheiten kosteten Morelos überdies einen Platz bei der Copa América. Den Stress wollte sich Kolumbiens Teamchef Carlos Queiroz dann doch nicht antun.

