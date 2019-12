Jürgen Klopp sahnt nächsten Millionen-Vertrag ab

Catherine Ivill, getty

Neuer Millionen-Vertrag für Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp

Erst Mitte Dezember verlängerte Jürgen Klopp seinen Kontrakt beim FC Liverpool vorzeitig bis 2024 und zementierte damit seinen Status als einer der bestbezahlten Trainer der Welt. Nun hat der Ex-BVB-Coach offenbar den nächsten hochdotierten Werbevertrag an Land gezogen.

Wie "Bild am Sonntag" berichtet, wird Klopp das neue Werbegesicht der bayerischen Brauerei Erdinger. Am Sonntag soll der Deal auf der Feier des 80. Geburtstags von Erdinger-Inhaber Werner Brombach verkündet werden.

Klopp werde unmittelbar nach dem Spiel von Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers per Video-Schalte zu Brombachs Gästen sprechen, heißt es.

Demnach soll der 52-Jährige einen Vertrag über drei Jahre mit einer Option für zwei weitere Jahre bei Erdinger unterschrieben haben, der ab dem 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Die Gage: rund zwei Millionen Euro pro Jahr. Genau so viel kassierte in der Vergangenheit Franz Beckenbauer, der ebenfalls lange Jahre für Erdinger warb.

"BamS" zufolge will das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit Klopp international expandieren und mehr Bier nach England exportieren.

Klopp wirbt auch für den Vermögensverwalter DWS sowie den Automobilkonzern Opel. Für diese Werbe-Deals soll der Champions-League-Sieger-Coach von 2019 ebenfalls Gagen in Millionenhöhe kassieren.