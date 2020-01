Berater erklärt: Darum schweigt Nübel zu seiner Zukunft

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Wechselt Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern?

Alexander Nübel wird den FC Schalke 04 nach der aktuellen Saison verlassen. Kurz vor Heiligabend gab der Torwart des Fußball-Bundesligisten seine Entscheidung bekannt. Offenbar geht der Weg des 23-Jährigen beim FC Bayern München weiter.

Doch bislang schweigt Nübel zu seinen genauen Zukunftsplänen und auch der deutsche Rekordmeister hat sich noch nicht in die Karten schauen lassen. Warum eigentlich?

Stefan Backs, der Berater des Torhüters, hat nun im Sport-Podcast "Fever Pit'ch" erklärt, wieso sein Schützling sich so bedeckt hält.

"Alex wird von Teilen der Öffentlichkeit und den Fans dazu gedrängt, sich jetzt schon zu outen", sagte Backs und erklärte: "Laut Statuten darf er aber erst ab Januar mit anderen Vereinen überhaupt reden." Daher habe sich sein Mandant "komplett vertragskonform" verhalten.

Backs selbst habe aber schon mit anderen Klubs gesprochen. "Ich gebe das, was die Vereine sagen, an Alex weiter. Vertragslaufzeiten und -konditionen kann es aber nicht geben", so der Berater. Da das neue Jahr aber nun begonnen hat, dürften Verhandlungen über genaue Vertragsinhalte in den kommenden Tagen starten.

Die "WAZ" vermutet, dass der FC Bayern den Wechsel Nübels noch im Januar verkünden wird. Schließlich habe der Rekordmeister zuletzt häufiger das Wintertransfenster genutzt, um ablösefreie Profis vorzustellen, so zum Beispiel 2014 bei Robert Lewandowski oder zuletzt bei Leon Goretzka im Winter 2018.