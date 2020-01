Gute "kicker"-Zeugnisse für Alaba und Hinteregger

APA (AFP)

David Alaba konnte in der Herbstrunde überzeugen

David Alaba ist für das Fachmagazin "kicker" der zweitbester Innenverteidiger in der Herbstrunde der deutschen Bundesliga gewesen. In der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste liegt der Defensivspieler von Bayern München nur hinter Matthias Ginter (Mönchengladbach). Auf Rang fünf folgt mit Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) ein weiterer Österreicher.

Alaba, eigentlich links in der Verteidigung gesetzt, ist aufgrund von Verletzungen ins Zentrum gerückt und wird von Trainer Hansi Flick als Abwehrchef eingesetzt. Hinteregger überzeugte die Experten durch Zweikampfstärke und Torgefährlichkeit.

Hinteregger zählte für den "kicker" auch zu einem von 18 Gewinnern der Hinrunde, in der auch Konrad Laimer von RB Leipzig und Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg aufscheinen. Laimer sei "zum absoluten Leistungsträger" und Schlager "zur unverzichtbaren Größe im Mittelfeld" aufgestiegen.

