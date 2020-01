Juventus holt Youngster für 35 Millionen Euro

unknown

Juventus Turin verpflichtet Nachwuchstalent Kulusevski

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat Nachwuchstalent Dejan Kulusevski für 35 Millionen Euro von Atalanta Bergamo verpflichtet.

Wie der Klub am Donnerstagabend bekannt gab, unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag bis Juni 2024. Der Schwede war von Bergamo an Parma Calcio ausgeliehen und wird die Saison dort auch zu Ende spielen. Zur Kaufsumme könnten noch neun Millionen Euro an Bonuszahlungen hinzukommen.