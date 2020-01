Medien: Uth-Leihe zum 1. FC Köln gescheitert

Cathrin Mueller, getty

Mark Uth spielt seit 2018 für den FC Schalke 04

Schon vor mehr als einer Woche kamen Spekulationen auf, dass sich der 1. FC Köln für den Abstiegskampf mit Mark Uth vom Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke 04 verstärken will. Doch die Rückholaktion ist nun offenbar geplatzt.

Wie der "Express" berichtet, ist der Deal mit dem einstigen Nationalspielers vom Tisch. Möglicherweise spielte bei der Entscheidung das Gehalt des Stürmers eine Rolle:

Seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer 2018, als Uth mit der Empfehlung von 14 Saisontoren von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Schalke 04 wechselte, gilt der Angreifer mit einem Jahresgehalt von rund vier Millionen Euro als Großverdiener.

Deshalb ergibt für den Effzeh auch ein - zunächst auf sechs Monate befristetes - Leihgeschäft des Offensivmannes, der auf Schalke noch ein Arbeitspapier bis 2022 besitzt, keinen Sinn.

Denn auch in diesem Fall würde Uth das Gehaltsgefüge in der Domstadt ziemlich durcheinanderwirbeln. Schließlich müsste der finanziell angeschlagene 1. FC Köln noch etwa die Hälfte des Gehalts, rund zwei Millionen Euro, stemmen.

Dem weiteren Bericht zufolge gab es vor dem Jahreswechsel weiter Fragezeichen zu Uths Gesundheit. Der Angreifer laborierte zuletzt an einer Adduktorenverletzung. Ein MRT-Termin soll bestätigt haben, dass Uth wieder gesund ist. Jedoch brauche der Stürmer Zeit, um wieder in Topform zu kommen.

Uth-Zukunft wird wohl am Freitag geklärt

Diese Umstände machen eine Leihe zum 1. FC Köln unwahrscheinlich. Zuletzt berichtete bereits der "kicker", dass der Wechsel zu platzen drohe. Nach "Bild"-Informationen soll noch am Freitag über die Personalie entschieden werden.

Uth ist gebürtiger Kölner und schaffte beim Effzeh den Sprung zum Profi. Ein Bundesliga-Spiel absolvierte der 28-Jährige für den Verein aber noch nicht, ehe es ihn 2012 zu Heerenveen in die niederländische Eredivisie zog.

Über die Stationen Almelo und Hoffenheim landete Uth im letzten Jahr schließlich auf Schalke. Im königsblauen Trikot blieb Uth allerdings häufig hinter der eigenen Erwartungshaltung zurück. In 28 Ligaspielen erzielte er nur zwei Tore, stand in der laufenden Saison erst viermal in der Startelf.