Austria holt dänischen U21-Teamspieler Poulsen

Markus Endberg via www.imago-images.de

Andreas Poulsen wird bis Sommer zum "Veilchen"

Die Wiener Austria verstärkt ihre linke Abwehrseite mit dem Dänen Andreas Poulsen. Der 20-Jährige kommt leihweise vom deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Austria Wien unternimmt einen neuen Versuch, die ewige Baustelle auf der Position des Linksverteidigers zu schließen. Andreas Poulsen, U21-Teamspieler aus Dänemark, wird vorerst für ein halbes Jahr vom deutschen Spitzenteam Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

>> Die kompletten Einsatzstatistiken von Andreas Poulsen

"Andreas ist ein sehr hoffnungsvoller Spieler, dessen Transfer in erster Linie aufgrund der sehr guten Kontakte von Sportkoordinator Alexander Bade nach Deutschland zustande gekommen ist", sagt FAK-Sportvorstand Peter Stöger über die Neuverpflichtung. "Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er wird mit seinen Qualitäten gut zu uns passen."

Andreas Poulsen (20), dänischer U21-Linksverteidiger, wird von @borussia ausgeliehen. Herzlich willkommen in Wien!#faklive pic.twitter.com/fP3UNeMJLK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 3. Januar 2020

Poulsen kam im Sommer 2018 vom FC Midtjylland zu den "Fohlen", spielt dort im Profiteam aber überhaupt keine Rolle. Auf einen Einsatz in der deutschen Bundesliga wartet der 20-Jährige nach wie vor, in dieser Saison hat er - auch aufgrund von Verletzungspechs - lediglich vier Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga bestritten. In der dänischen U21-Nationalmannschaft ist Poulsen Stammspieler

red