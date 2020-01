Offiziell! Eintracht Frankfurt verpflichtet Ache

Sparta Rotterdam v AZ Alkmaar via www.imago-imag

Ragnar Ache wechselt zu Eintracht Frankfurt

Nach zähen Verhandlungen haben sich Eintracht Frankfurt und der niederländische Erstligist Sparta Rotterdam auf einen Wechsel von Stürmer Ragnar Ache geeinigt.

Die ersten beiden Angebote der Frankfurter lehnte Sparta Rotterdam laut Sportdirektor Henk van Stee noch ab, die dritte Offerte war dann allerdings zu verlockend: Etwas mehr als zwei Millionen Euro überweisen die Hessen für den 21-jährigen Ragnar Ache, der nach allerdings erst im Sommer an den Main wechseln wird.

Der gebürtige Frankfurter erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2025. In der Rückrunde, so der Plan von Fredi Bobic und Co., soll der Nachwuchsstürmer in Rotterdam Spielpraxis sammeln.

Bereits Ende November soll sich Bobic mit den Ache-Berater auf einen Wechsel geeinigt haben. Der U21-Nationalspieler hielt sich öffentlich allerdings noch zurück, sagte lediglich, er wisse, dass es Interessenten gebe.

Letztlich zog sich der Transfer in die Länge, weil Sparta bei der Ablösesumme keine Abstriche machen wollte. Die Niederländer forderten bis zu drei Millionen Euro. Erst nach langen und zähen Verhandlungen haben sich die Parteien bei rund zwei Millionen Euro getroffen.

Sportvorstand Fredi Bobic freut sich über den Transfer

Mit dem Wechsel nach Frankfurt geht für Ache ein Wunsch in Erfüllung. Der Nachwuchsstürmer wurde in der Main-Metropole geboren und hat immer noch Verwandte in der Stadt.

"Dass sich ein Spieler schon in der Vergangenheit häufiger öffentlich zur Eintracht und seiner Geburtsstadt bekannt hat, ist sicher nicht alltäglich und spricht für die Identifikation des Spielers mit unseren Zielen", verriet SGE-Sportvorstand Fredi Bobic auf der Vereinswebsite: "Ragnar wird unsere Möglichkeiten im Angriff zusätzlich erweitern und uns damit flexibler machen. Er besitzt alle Anlagen, perspektivisch eine gute Rolle bei uns einzunehmen."