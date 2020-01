SV Lafnitz präsentiert neuen Trainer

GEPA pictures/ David Rodriguez

Philipp Semlic ist der neue Trainer des SV Lafnitz

Der SV Lafnitz hat einen neuen Trainer. Nachfolger des zum Wolfsberger AC gewechselten Ferdinand Feldhofer, wird der 36-jährige Philipp Semlic, der bisher die U-18 von Sturm Graz trainierte und einen Zweieinhalb-Jahres Vertrag beim Zweitligisten erhält.

Beim SV Lafnitz ist man nach dem Abgang des bisherigen Cheftrainers Ferdinand Feldhofer zum Wolfsberger AC auf der Suche nach einem Trainer fündig geworden. Die Steirer vermelden die Verpflichtung von Philipp Semlic, der aus dem Nachwuchs von Sturm Graz zum Zweitligisten stößt. Der 36-Jährige trainierte seit dem Winter 2018 die U-18 von des Bundeligisten, die aktuell nach elf Runden den vierten Platz in der ÖFB-Jugendliga einnehmen.

Bereits Titel-Erfahrung

Semlic ist durchaus kein unbeschriebenes Blatt, führte er doch den TSV Hartberg in der Saison 2016/17 zum Meistertitel in der Regionalliga-Mitte und somit zum Aufstieg in die damalige erste bzw. heutige zweite Liga. Beim aktuellen Tabellenvierten der zweiten Liga unterschreibt Semlic einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

red