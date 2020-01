Wolves empfangen United im FA-Cup

Michael Regan, getty

Kann Trainer Nuno Espirito mit seinen Wolves auch den zweiten Klub aus Manchester schlagen?

In der dritten Rundes des englischen FA-Cups kommt es zum Premier-League-Duell zwischen den Wolverhampton Wanderers und Rekordmeister Manchester United. Nach Niederlagen zuletzt in der Liga, geht es für beide Vereine darum einen groben Fehlstart ins neue Jahr zu verhindern.

>> Liveticker: Wolverhampton Wanderers gegen Manchester United

Zwei Niederlagen setzte es zuletzt für die Wolves in der Liga, mit 30 Punkten und Tabellenplatz sieben steht die Mannschaft aus den West Midlands aber weiterhin mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. So zeigte man sich beim 3:2 Heimsieg über Manchester City wie im Vorjahr als Großklubschreck und war auch bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Liverpool vor wenigen Tagen auf Augenhöhe mit dem souveränen Tabellenführer.

Gegen Manchester United will man wieder auf die Siegesspur zurückfinden und auch dem zweiten Klub aus Manchester eine Niederlage zufügen. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Vereinen in der Liga endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Bereits 35 Pflichtspiele für die Wolves

Etwas müde in den Knochen dürfte die Mannschaft von Coach Nuno Espirito Santo dennoch sein, hat sie in der Saison 2019/20 doch schon rund 35 Pflichtspiele absolviert und damit so viele wie kein anderer Klub aus Europa. Neben dem Liga- und Cup-Betrieb, mussten die Wolves als Vorjahressiebter auch durch die Qualifikation der Europa League, wo man als Gruppenzweiter auch im neuen Jahr weiterhin dabei ist.

Der FA-Cup ist für die Orange-Schwarzen aber ein gutes Pflaster, im letzten Jahr kämpfte man sich bis ins Halbfinale vor, als man gegen Watford in der Verlängerung den Kürzeren zog und so das Endspiel verpasste. Auf dem Weg dorthin besiegte man auch ein gewisses Manchester United, das man Zuhause mit 2:1 aus dem Pokalwettbewerb schoss. Eine Wiederholung scheint auch dieses Jahr wieder möglich.

United mit Fehlstart 2020

Den Start ins Jahr 2020 hätte man sich bei Manchester United auch anders vorgestellt, doch die 0:2 Niederlage beim ewigen Rivalen Arsenal schmerzte umso mehr, da die "Red Devils" sich von einer ganz schlechten Seite zeigten. Gerade in der Ferne tut sich die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer sichtlich schwer, verlor sie doch saisonübergreifend elf ihrer 21 Auswärtspartien in dieser Saison und holten in der Liga gerade einmal drei Siege in elf Spielen in fremden Stadien.

Zudem werden die "Red Devils" womöglich nicht mit ihrer Topelf antreten, da am kommenden Dienstag bereits das wichtige Halbfinale des englischen League-Cups gegen Stadtrivale Manchester City ansteht und einige Starts nach der intensiven Zeit um Neujahr eine Pause benötigen. Auf Paul Pogba kann Trainer-Solskjaer jedenfalls nicht zurückgreifen, der französische Starspieler zog sich erneut eine Verletzung zu und wird drei bis vier Wochen ausfallen.

Anpfiff des Top-Duells ist um 18:31, die ungewöhnliche Startzeit resultiert aus der Aktion "Take A Minute" von Prinz William, bei der er gemeinsam mit der Heads-Up-Organisation aufruft, sich eine Minute Zeit für die psychische Verfassung zu nehmen.

red