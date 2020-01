Rapid-Talente mit Gruppensieg bei Hallencup

GEPA pictures/ Walter Luger

Yusuf Demir hat wieder gute Chancen Spieler des Turniers zu werden

Starke Performance des Nachwuchs von Rapid Wien beim Mercedes Cup in Sindelfingen. Beim größten internationalen U-19-Turnier in der Halle feierten die Youngsters der Hütteldorfer Siege gegen Leipzig und die Rangers und spielten gegen Frankfurt Remis.

Beim alljährlichen Mercedes-Cup im Baden-Württembergischen Sindelfingen zeigt sich der Rapid-Nachwuchs von seiner besten Seite und holt sich am ersten Tag gleich den Sieg in ihrer Gruppe. Nachdem man bereits in den letzten drei Jahren stets unter den Top 3 zu finden war, zeigte man auch heuer wieder eine starke Leistung.

Siege gegen die Rangers und Leipzig

So setzten sich die von Patrick Jovanovic und Steffen Hofmann trainierten Nachwuchs-Kicker der Grün-Weißen mit 3:0 gegen die Glasgow Rangers durch und besiegten auch die jungen Bullen von Leipzig mit 3:1. Gegen Eintracht Frankfurt reichte es trotz einer 2:0 Pausenführung am Ende nur zu einem 2:2-Unentschieden, den ersten Spieltag beendete man damit dennoch als Gruppensieger.

Der Punkt reicht zum Gruppensieg! @skrapid und die @eintracht trennen sich 2:2 unentschieden. Die Wiener gehen damit als erster der Gruppe A in die Zwischenrunde - Glückwunsch! ⚽🙌 @eintracht_lz #MBJC20 pic.twitter.com/tdKpwr3oLI — Mercedes-Benz Junior Cup (@mbfussball) 4. Januar 2020

Demir überzeugt

Wieder einmal überzeugen konnte Yusuf Demir, der zuletzt gegen die Admira als jüngster Rapidler der Vereingeschichte in einer Bundesliga-Partie eingesetzt wurde und auch in der Halle sein besonders Talent aufblitzen ließ. So sorgte er am ersten Spieltag für die meisten Assists und steuerte mit einem starken Solo auch den zweiten Treffer gegen Frankfurt bei.

Über den gerade erst 16-Jährigen staunte selbst die Konkurrenz, Frankfurts U-19-Trainer Andreas Ibertsberger zeigte sich begeistert: "Unvorstellbar, wie man sich in diesem Alter schon so zeigen kann." In der ersten Zwischenrunde am Samstagabend trennen sich Rapid und der Nachwuchs von Manchester United mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Am Sonntag folgen dann die Finalspiele.

red