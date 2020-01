Hernández nach Leidenszeit wieder zurück

Foto: Sven Hoppe/dpa

Hat im Trainingslager erstmals wieder mit den Bayern trainiert: Lucas Hernández

Fußball-Weltmeister Lucas Hernández hat zweieinhalb Monate nach seiner Operation am rechten Sprunggelenk erstmals teilweise mit der Mannschaft des FC Bayern München trainiert.

Im Trainingslager in Doha absolvierte der 23 Jahre alte Franzose bei der ersten öffentlichen Übungseinheit das Aufwärmen und einen Kraftzirkel mit den Kollegen. Als der Fußball ins Spiel kam, arbeitete der Abwehrspieler individuell mit den Fitnesscoaches.

Hernández war zu dieser Saison als Münchner Rekordeinkauf für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet worden. Nach einer langwierigen Knieverletzung in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres kam er auch wegen der anschließenden Fußverletzung in der Hinrunde nur auf neun Pflichtspieleinsätze für den Rekordmeister.

🔙 @LucasHernandez absolviert heute vor seinem individuellen Training eine Zirkeleinheit mit dem Team. #FCBayern pic.twitter.com/Rbz6azXlxu — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Januar 2020

Den Rückrundenstart am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC wird Hernández verpassen. Ein Comeback im Februar wird anvisiert. "Wir werden jetzt schauen, wenn Lucas anfängt, alles draußen auf dem Platz zu machen, wie das abläuft", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Trainer Hansi Flick hatte den ersten vollen Trainingstag am Morgen mit einer Laufeinheit vor dem Frühstück eröffnet. Auf dem Platz fehlte am Vormittag der angeschlagene Nationalspieler Serge Gnabry (Wade). Am Nachmittag findet eine geheime Trainingseinheit statt.