Irres Gerücht: Ronaldo will zum FC Bayern wechseln

Paolo Rattini, getty

Will Cristiano Ronaldo seine Karriere beim FC Bayern fortsetzen?

Wilde Gerüchte um die Zukunft von Cristiano Ronaldo: Angeblich liebäugelt der Superstar mit einem Abschied von Juventus Turin. Sein mögliches Ziel: der FC Bayern München.

Wie das spanische Portal "Don Balon" erfahren haben will, kann sich Ronaldo einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen.

Dieser würde in die Karriere-Planung des 34-jährigen Portugiesen passen, heißt es, da er mit den Münchnern weitere nationale und womöglich auch internationale Titel gewinnen könne.

In den letzten Monaten soll der langjährige Spieler von Real Madrid sich zunehmend von Juventus entfremdet haben.

Durch die Verpflichtung einiger junger Spieler seien die Leistungen der Mannschaft in der heimischen Liga und in der Champions League nicht mehr auf dem Niveau, das sich Ronaldo vorstelle, so "Don Balon".

Dass an den Gerüchten rund um einen Wechsel zum FC Bayern etwas dran ist, darf allerdings getrost bezweifelt werden.

Ein alternder, eigenwilliger und noch dazu immens teurer Superstar passt nicht in das Anforderungsprofil des Bundesliga-Branchemprimus. Stattdessen trieben die Münchner den Umbruch im Spielerkader zuletzt mit der Verpflichtung junger, vielversprechender Profis voran.