Flick äußert sich zum Nübel-Deal - Alaba "unverkäuflich"

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Hansi Flick äußert sich zu zahlreichen Themen rund um den FC Bayern

Der FC Bayern München bereitet sich derzeit im katarischen Doha auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Trainer Hansi Flick hat sich am Sonntag gegenüber Medienvertretern zu einigen spannenden Themen geäußert.

Thema im Presse-Talk des FC Bayern war unter anderem der nun feststehende Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 im kommenden Sommer und die aktuellen Wechsel-Gerüchte um David Alaba und Jérôme Boateng.

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern über ...

... den Transfer von Alexander Nübel: "Der FC Bayern hat die Chance genutzt, einen sehr talentierten Torhüter nach München zu holen. Das ist sehr weitsichtig."

... Nübels Entscheidung, Stammplatz und Kapitänsbinde auf Schalke aufzugeben: "Das ist eine Frage, die Sie ihm stellen sollten. Ich habe auch eine Meinung, aber ich muss nicht alles kommentieren."

... das anstehende Torwart-Duell zwischen Nübel und Manuel Neuer: "Mein Auftrag ist es aktuell, die Mannschaft bis zum 30.6. zu betreuen. Was darüber hinaus ist, muss der FC Bayern entscheiden. Aber Manuel Neuer ist aktuell der weltbeste Torhüter und der FC Bayern wird gut daran tun, ihn zu halten."

... Wechsel-Gerüchte um David Alaba und dessen Einsatz als Innenverteidiger: "Er ist unverkäuflich. Es geht immer nach Leistung. Wir sind mit Alphonso Davies auf der linken Seite sehr gut besetzt. Alaba macht es derzeit sehr gut. Er hat eine große Palette an Möglichkeiten. Er kann eine Mannschaft führen, das hat er gezeigt. Das sind Kriterien, die ein Abwehrchef erfüllen muss."

Kommt ein neuer Rechtsverteidiger zum FC Bayern?

... die Zukunft von Jérôme Boateng: "Jérôme ist ein Spieler des FC Bayern. Er hat im Urlaub gut trainiert. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen aussehen. Ich vergeude im Moment keine Gedanken damit, ob er wechselt. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen."

... die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers: "Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach, wir müssen schauen. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, Anm. d. Red.) in die Mitte ziehen könnten. Das würde uns mehr Optionen bieten."

... den Heilungsprozess bei Lucas Hernández: "Hernández ist gestern erstmals gelaufen. Er wird kein volles Mannschaftstraining absolvieren, er wird aber bei taktischen Dingen miteinbezogen."

... Kingsley Coman und Robert Lewandowski, die im Trainingslager fehlen: "Wir werden keine Spieler spielen lassen, die nicht bei 100 Prozent sind. Lewandowski hat zuhause Top-Bedingungen. Wenn wir am 14. Januar wieder in München sind, hoffen wir dass er wieder fit ist."

... die Verletzung von Serge Gnabry: "Er hat Achillessehnenprobleme. Wir hatten heute morgen Lauftraining. Da musste er aufhören. Wir müssen das behandeln. Wir müssen es sehr, sehr ernst nehmen und hoffen, dass er bald zurückkommt."

Meisterkampf mit RB Leipzig: FC Bayern "ist bereit"

... eine mögliche Weiterbeschäftigung: "Ich bin vollkommen relaxed. Es macht mir Spaß für den FC Bayern arbeiten zu dürfen. Wir wollen guten Fußball spielen, dann müssen wir sehen, was kommt."

... Sommer-Neuzugang Michael Cuisance: "Micka ist sehr gut am Ball, hat ein tolles Spielverständnis. Wir versuchen, ihn aufzubauen. Er hatte am Ende der Hinrunde Pech, dass er sich verletzt hat, sonst hätte mehr Einsätze bekommen. Er kann im Training sehr gut mithalten. Wir werden es beobachten."

... die Entscheidung gegen mögliche Testspiele: "Wir haben uns überlegt, ein Testspiel zu machen, aber wir wollen lieber jede Trainingseinheit nutzen, um Automatismen einzustudieren. Daher haben wir auch genug Spieler dabei, um intern Trainingsspiele zu absolvieren und Dinge einzustudieren."

... den Meisterkampf in der Bundesliga: "Die Mannschaft ist bereit für den Rest der Saison. Wir müssen möglichst fünf Punkte mehr als Leipzig holen. Es werden schwere Aufgaben, aber wir haben die Qualität und den Willen dazu."