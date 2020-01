S04-Leihgabe Uth freut sich auf seinen "Heimatverein"

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Mark Uth (r.) spielt in der Rückrunde wieder für den 1. FC Köln

Beim FC Schalke 04 fristete Mark Uth über weite Strecken der Hinrunde ein trostloses Dasein als Bankdrücker. Nach seiner Rückkehr zum 1. FC Köln hofft der Angreifer nun auf bessere Zeiten.

"Ich bin sehr glücklich, dass es nun geklappt hat. Es hat ja ein bisschen gedauert", kommentierte er seinen Winter-Wechsel gegenüber dem "kicker" am Rande des Trainingslagers im spanischen Benidorm.

Nach zähem Ringen um die finanziellen Rahmenbedingungen hatte sich Uth am Freitag den Rheinländern auf Leihbasis angeschlossen.

Die sportlichen Ziele während seines sechsmonatigen Engagements liegen auf der Hand: "Ich bin jetzt froh, hier zu sein und will dem FC helfen, die Klasse zu erhalten. Das ist mein Heimatverein, ich bin hier geboren und aufgewachsen", so der 28-Jährige, der in der Jugend für den Effzeh und für den Stadtrivalen Viktoria Köln spielte.

Schalke-Leihgabe will sich "Fitness holen"

Dass die Formkurve der Kölner in der Rückrunde weiter nach oben zeigt, hält Uth für sehr realistisch: "In den letzten drei Spielen hat man gesehen, dass die Qualität da ist, dass die Jungs heiß sind und Vollgas geben. Genau das brauchst du im Abstiegskampf."

Bedingt durch einen schwachen Saisonstart lag der Aufsteiger in der Hinrunde lange Zeit auf einem direkten Abstiegsplatz. Nach dem Trainerwechsel von Achim Beierlorzer zu Markus Gisdol ging es im Dezember aber wieder aufwärts. In den letzten drei Bundesligaspielen setzte es drei Siege in Folge, Köln kletterte in der Folge auf Rang 15.

Dieser Aufwärtstrend soll sich möglichst lange fortsetzen. Der neue Goalgetter hat derweil einen klaren Plan, wie er der Mannschaft am besten helfen kann: "Ich will mir jetzt im Trainingslager die Fitness holen und dann will ich meine fußballerischen Fähigkeiten einbringen und ein paar Tore vorbereiten oder auch selbst schießen."