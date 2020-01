Bericht: Juve plant spektakulären Tausch mit Thiago

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Thiago absolviert derzeit das Trainingslager der Bayern in Doha

Die Gerüchteküche beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München brodelt wieder einmal heftig. Die jüngsten Spekulationen drehen sich um ein möglicherweise bevorstehendes Tauschgeschäft mit Mittelfeldstar Thiago.

Wie die "Tuttosport" berichtete, soll sich der italienische Branchenprimus Juventus Turin um eine Verpflichtung des spanischen Spielgestalters bemühen.

Thiago fand sich unter Bayerns neuem Cheftrainer Hansi Flick in den letzten Hinrunden-Wochen häufiger auf der Bank wieder und zeigte sich mit seiner Situation entsprechend unzufrieden. Derzeit absolviert der 28-Jährige mit den Münchnern das Winter-Trainingslager im katarischen Doha.

Im Gegenzug soll der italienische Rekordmeister bereit sein, Defensiv-Allrounder Emre Can nach München ziehen zu lassen. Der deutsche Nationalspieler kommt unter Coach Maurizio Sarri in der laufenden Spielzeit so gut wie gar nicht zum Zuge und bestritt in 2019/2020 gerade einmal zwei Startelfeinsätze.

Zwar hieß es beim italienischen Sportportal "calciomercato" zuletzt, dass Can momentan als Sechser wieder intensiv von Sarri getestet wird. Juventus würde den Deutsch-Türken im Zweifel aber wohl immer noch ziehen lassen, vor allem im Tausch mit Spaniens Edeltechniker Thiago.

Thiago hat noch Vertrag bis 2021

Der Bayern-Star ist noch bis 2021 an den Klub gebunden, Emre Can besitzt in Turin sogar ein Arbeitspapier bis 2022. Ob und in welcher Form die beiden Fußballriesen einen Spielertausch realisieren könnten, ist bislang noch nicht bekannt.

Can schaffte in München einst den Sprung ins Profi-Geschäft, ehe er zur Saison 2013/2014 zunächst zum Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen wechselte.

Thiago hingegen steht bereits seit 2013 beim FC Bayern unter Vertrag und zählt damit zu den dienstältesten Spielern im Kader.