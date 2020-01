Neuer richtet Kampfansage an Nübel

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Manuel Neuer will Alexander Nübel keinen Platz im Tor des FC Bayern machen

Durch die Verpflichtung von Alexander Nübel ist der Konkurrenzkampf im Tor des FC Bayern München erheblich gestiegen. Manuel Neuer will trotzdem an seinem Stammplatz festhalten und richtet eine Kampfansage an den Noch-Keeper des FC Schalke 04.

"Ich bin Sportler und Profi und will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen", stellte Neuer in einem Pressegespräch klar und betone: "Es ist nicht meine Entscheidung als Spieler, sondern die des Trainers. So wird es auch in Zukunft immer sein."

Solange sich Neuer "gut fühlt", seine "Leistungen zeigen kann", ihm "das Fußballspielen Spaß macht" und er "gebraucht wird" denkt der Nationaltorwart nicht ans Aushören.

Die Verpflichtung von Nübel bezeichnete Neuer als "Entscheidung des Vereins im Hinblick auf die nächsten Jahre." Nübel sei "ein Top-Torwart, dem irgendwann die Zukunft gehört. Unabhängig davon, ob er zum FC Bayern kommt, spielt das keine Rolle."

Dennoch habe der FC Bayern bereits sehr gute Torhüter. "Den Sven Ulreich, der seine Sache sehr gut gemacht hat, wenn er mich vertreten hat", fügte Neuer hinzu.

Zu seiner ins Stocken geratenen Vertragsverlängerung äußerte sich Neuer nur bedeckt. Die Nübel-Verpflichtung sei "unerheblich" für eine Ausdehnung des Arbeitspapiers, das derzeit noch bis 2021 läuft. "Die Voraussetzungen bestimme ich natürlich. Die Gedanken habe ich im Kopf, die werde ich natürlich nicht Preis geben", so Neuer.

Flick-Zukunft "sehr wichtig" für Neuer-Verlängerung

Der 33-Jährige gab außerdem zu, dass eine Verlängerung maßgeblich vom Trainer und von den sportlichen Aussichten abhängt.

"Diese Faktoren sind sehr wichtig. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, wie der Weg mit Hansi Flick weitergeht. Man sieht, wie viel Spaß wir im Training und in den Spielen haben. Die Kommunikation in der Mannschaft ist super. Wir müssen versuchen, in der Rückrunde so weitermachen", sagte Neuer.