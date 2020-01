So hoch ist Düsseldorfs Kaufoption für Skrzybski

Christian Kaspar-Bartke, getty

Steven Skrzybski wechselt vom FC Schalke 04 zu Fortuna Düsseldorf

Der Wechsel von Stürmer Steven Skrzybski vom FC Schalke 04 zu Fortuna Düsseldorf ist perfekt. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Nun wurden die Zahlen des Deals bekannt.

Fortuna Düsseldorf leiht den 27-jährigen Offensivspieler zunächst bis zum Saisonende aus. Zudem besitzen die Rheinländer eine Kaufoption.

Laut "kicker" liegt die Leihgebühr bei 200.000 Euro. Für 1,5 Millionen Euro kann die Fortuna Skrzybski demnach fest verpflichten.

Herzlich Willkommen Stevie 👋🏻



Wir leihen Steven #Skrzybski bis Saisonende von @s04 aus und sichern uns zudem eine Kaufoption 🔴⚪️#f95 pic.twitter.com/jyDKFG9LHs — Fortuna Düsseldorf (@f95) 3. Januar 2020

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Fortuna ist ein großer Traditionsverein mit fantastischen Fans, die ich noch aus den vielen gemeinsamen Duellen mit Union Berlin und dem FC Schalke 04 in Erinnerung habe", wird Skrzybski auf der Vereinswebsite von Fortuna Düsseldorf zitiert.

Auch F95-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel zeigte sich erfreut: "Steven Skrzybski passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Mentalitätsspieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und seine Fähigkeiten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hat."

2018 wechselte Skrzybski von Union Berlin zum FC Schalke 04. Doch bei den Königsblauen konnte sich der Stürmer nie wirklich durchsetzen.