Gregoritsch: "Wenn Schalke anruft, dann ..."

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Michael Gregoritsch spielt mindestens bis zum Sommer beim FC Schalke 04

Michael Gregoritsch hat erklärt, wie sein Leih-Wechsel vom FC Augsburg zum FC Schalke 04 zustande gekommen ist und welche Rolle S04-Coach David Wagner dabei gespielt hat.

"Als ich von dem Interesse gehört habe, war ich sofort Feuer und Flamme! Wenn Schalke 04 anruft, dann sagt man nicht: 'Eher nein', sondern 'Ja, ja und ja! Wo soll ich wann unterschreiben?'", erklärte Gregoritsch gegenüber "Bild" und fügte zudem an: "Die Gespräche mit dem Trainer und Jochen Schneider waren überragend."

Besonders Coach David Wagner hat offenbar nachhaltig Eindruck beim Österreicher hinterlassen. "Das Gespräch mit ihm war unfassbar. Ich bin zwischendurch kurz rausgegangen und dachte: 'Wow! Das ist echt geil!'", verriet der Offensivmann.

"Wir hatten uns in Augsburg schon ganz zufällig abgeklatscht, da dachte ich schon: Was eine Ausstrahlung", führte der Neu-Schalker aus. "Ich hab' ihm geglaubt, dass er mich echt haben will. Wenn ein Trainer, der gerade richtig erfolgreich ist, das so zeigt, ist in einer Situation, in der man nicht spielt, überragend."

Gregoritsch: "Schalke - oder gar nichts"

Neben der Offerte aus Gelsenkirchen habe es auch Angebote anderer Klubs gegeben. "Aber nach dem Gespräch war klar: Schalke - oder gar nichts!", so der 25-Jährige.

Am allerliebsten möchte der österreichische Nationalspieler, dessen Vertrag bei seinem Stammklub FC Augsburg eigentlich noch bis 2022 datiert ist, über die Saison hinaus bei den Knappen bleiben.

Die Chancen dafür stehen offenbar nicht schlecht. "Wir haben das so besprochen, dass ich mir hier ein halbes Jahr den Arsch aufreiße. Dann schauen wir weiter", sagte Gregoritsch. "Ich würde hier gerne dauerhaft eine Heimat finden. Ich bin hier so geil aufgenommen worden, das ist top."