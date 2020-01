Klare Bayern-Vorgabe bei der Rechtsverteidiger-Suche

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Lukas Klostermann soll keine Rolle in den Überlegungen des FC Bayern spielen

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern München, hat unlängst den Wunsch geäußert, sein Team mit einem neuen Rechtsverteidiger zu verstärken. Nun sollen die Bayern-Bosse eine klare Vorgabe für einen möglichen Neuzugang im Winter aufgestellt haben.

Grundsätzlich seien die Verantwortlichen des FCB zwar bereit, Flicks Wunsch zu erfüllen, Voraussetzung ist laut "tz" allerdings, dass der Neuzugang auf Leihbasis an die Isar wechselt. Dem Bericht zufolge ist die Zahlung einer Transferablöse im Januar ausgeschlossen.

Ein Transfer von Joao Cancelo von Manchester City nach München ist daher wohl zum Scheitern verurteilt. Der deutsche Rekordmeister soll bei den Sky Blues wegen des Portugiesen bereits angefragt haben, ManCity will den 25-Jährigen aber wohl nur verkaufen. "tz" zufolge ist ein Transfer zum FC Valencia daher die wahrscheinlichere Option.

Im Sommer soll der FC Bayern das Thema Rechtsverteidiger hingegen vorantreiben wollen und bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen. Achraf Hakimi, der derzeit von Real Madrid an den BVB verliehen ist, soll ein heißer Anwärter sein.

Ein Kauf von Lukas Klostermann von RB Leipzig sei "dem Vernehmen nach eher kein Thema - und war es auch nie wirklich", heißt es im Bericht.

"Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten", sagte Bayern-Coach Flick am Sonntag in Doha. Allerdings gestand der 54-Jährige auch ein: "Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach."