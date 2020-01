Salzburg holt Leihspieler Niangbo zurück

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Rasmus Kristensen (li.) und Anderson Niangbo (r.) spielen bald gemeinsam

Die Abgänge von Erling Håland und Takumi Minamino haben ein großes Loch in der Offensive von Red Bull Salzburg hinterlassen. Mit Mërgim Berisha haben die Salzburger den ersten Leihspieler frühzeitig zurückbeordert, um die Lücke vorne zu schließen. Jetzt folgt die zweite Rückkehr eines verliehenen Profis.

Der FC Red Bull Salzburg plant offenbar die Abgänge von Håland und Minamino mit eigenen Leihspielern zu kompensieren. So wurde bereits am Montag die Rückkehr von Mërgim Berisha vom SCR Altach bekanntgegeben, wie der Verein nun vermeldete, kehrt auch Anderson Niangbo vorzeitig von seiner Leihe vom WAC in die Mozartstadt zurück.

OFFIZIELL: Leihspieler Anderson #Niangbo kommt vom WAC retour. Willkommen zurück, Andy! https://t.co/YV7VeKDkyA — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 7. Januar 2020

Nächste Abgänge beim WAC drohen

Für den WAC ist der frühzeitige Abschied von Niangbo sehr schmerzhaft, hat der 20-Jährige bei den Kärntnern doch voll eingeschlagen und sammelte in 17 Bundesliga-Spielen ganz zwölf Scorer-Punkte (sieben Tore, fünf Assists). Eigentlich wäre der Spieler aus der Elfenbeinküste noch bis zum Sommer von Zweitligist FC Liefering ausgeliehen gewesen, sein Vertrag dort läuft noch bis 2022.

Die Wolfsberger müssen nach dem Abgang von Marcel Ritzmaier zu dem von Ex-Coach Gerhard Struber betreuten FC Barnsley, nun den Abschied eines weiteren Leistungsträgers hinnehmen. Zudem werden auch Kapitän Michael Sollbauer sowie Michael Novak weiter mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht.

red