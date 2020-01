FAC verstärkt sich mit Marco Krainz

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Marco Krainz kickt ab sofort in Wien-Floridsdorf

Der Floridsdorfer AC präsentiert seinen ersten Winterneuzugang und verpflichtet Marco Krainz von Ligakonkurrent Austria Lustenau. Der 22-jährige Mittelfeldspieler war seit Sommer 2015 in Vorarlberg aktiv und kehrt nun nach vier Jahren in seine Geburtsstadt zurück.

Beim Floridsdorfer AC begrüßt man zum Trainingsauftakt einen Neuzugang. So wechselt der 22-jährige Marco Krainz von Austria Lustenau in die Hauptstadt Österreichs und kehrt somit nach vier Jahren wieder nach Wien zurück. "Unser Ziel ist es gewesen, im Winter einen erfahrenen Zweitligaspieler zu verpflichten, der uns im zentralen Mittelfeld mehr Stabilität verleiht. Darum freut es mich, dass wir mit Marco für diese Position einen sehr guten Spieler mit Führungsqualitäten für unseren FAC gewinnen konnten", so FAC-Manager Lukas Fischer in einer ersten Meldung.

Ehemaliger U-19 Kapitän

Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler stand seit Sommer 2015 bei den Lustenauern unter Vertrag und absolvierte insgesamt 110 Pflichtspiele. Der gebürtige Wiener kam in der Hinrunde zwölfmal für die Lustenauer zum Einsatz, neunmal davon stand er dabei in der Startelf. Für die Nachwuchsmannschaften des österreichischen Nationalteams absolvierte Krainz rund 40 Spiele, 2016 führte er die U-19-Auswahl sogar als Kapitän zur Europameisterschaft in Deutschland.

red