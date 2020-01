Schalke vor Transfer-Coup: Todibo-Deal auf der Zielgeraden

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Wechselt Todibo zum FC Schalke?

Schon seit einigen Tagen wird über das vermeintliche Interesse des FC Schalke an Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona berichtet. Nun rückt der Deal offenbar näher.

Nachdem die "Bild" bereits vermeldete, der FC Schalke bemühe sich intensiv um die Dienste von Abwehrspieler Jean-Clair Todibo, geht "Transferexperte" Gianluca Di Mario nun einen Schritt weiter. Der Italiener glaubt zu wissen, dass sich der 20-Jährige bereits zu einem Wechsel nach Gelsenkirchen entschieden hat.

Todibo sei bereit, das Angebot der Königsblauen anzunehmen, schreibt Di Marzio auf seiner Homepage. Bei diesem Angebot soll es sich um ein Leihgeschäft bis zum Saisonende handeln. Eine Kaufoption ist nicht vorgesehen.

Perfekt ist der Deal mit dem Bundesligisten allerdings noch nicht. Mit dem AC Milan mischt angeblich ein weiterer Klub in dem Poker um den jungen Franzosen mit. Die Italiener bestehen allerdings auf einer Kaufoption. Darauf will sich der Spieler wiederum nicht einlassen. Aufgeben will der AC das Rennen um das Talent deswegen aber noch nicht.

Sollte sich Todibo zu einer Unterschrift in Gelsenkirchen entscheiden, wäre er bereits der zweite Profi des FC Barcelona, der das königsblaue Trikot überstreift.

FC Schalke 04 braucht neuen Innenverteidiger

Mit Juan Miranda steht seit Saisonbeginn ein weiteres Talent der Katalanen beim FC Schalke unter Vertrag. Der Linksverteidiger soll allerdings das Interesse von Juventus Turin geweckt haben und könnte vor einem schnellen Abschied stehen.

Schalkes Koordinator der Lizenzspielerabteilung, Sascha Riether, bestätigte unterdessen, dass ein Neuzugang für die Abwehr Priorität hat. "Wir werden im Winter auf die aktuelle Situation reagieren. Das bedeutet, dass wir uns noch Gedanken über die Innenverteidigung machen werden", so der Ex-Profi gegenüber "t-online.de".

Man sei mit Cheftrainer David Wagner in einem "stetigen Austausch". Derzeit fehlen den Knappen mit Salif Sané und Benjamin Stambouli gleich zwei Eckpfeiler in der Abwehrzentrale.