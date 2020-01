Real nach Sieg im Supercup-Finale

APA (AFP)

Luka Modric jubelt mit Real Madrid über den Finaleinzug

Real Madrid ist souverän in das Endspiel des in Saudi-Arabien ausgetragenen spanischen Supercups eingezogen. Die Madrilenen besiegten am Mittwoch im Halbfinale Valencia 3:1 (2:0). Für die Real-Tore sorgten Toni Kroos (15.), Isco (39.) und Luka Modric (65.). Der Ehrentreffer Valencias gelang Dani Parejo in der Nachspielzeit per Elfmeter.

💪✨⚽ ¡Endosamos tres goles al @valenciacf en un partido en el que supimos imponernos de principio a fin!



🎥📰📸 El resumen en vídeo, la galería y la crónica del partido. 👇#RMSuperCopa | #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9. Januar 2020

Gegner im Finale wird zwischen Barcelona und Atlético ausgemacht

Der Endspielgegner von Real am Sonntag wird am Donnerstag ebenfalls im König-Abdullah-Stadion in Dschidda zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und Atletico Madrid ermittelt. Die Zuschauerzahlen waren beim Halbfinal-Spiel eher mau, bereits im Vorfeld hat es Kritik an der Austragung in Saudi-Arabien gegeben, die spanischen Vereine konnten kaum Tickets für die Spiele verkaufen.

Das Turnier wird auch in den Jahren 2021 und 2022 im Wüstenstaat ausgetragen und bringt dem spanischen Fußball-Verband RFEF insgesamt 120 Millionen Euro, rund 40 Millionen Euro pro Veranstaltung bis 2022.

apa/red