Hinteregger mit Liebeserklärung an die Frankfurt-Fans

Christian Kaspar-Bartke, getty

Martin Hinteregger ist Publikumliebling bei Eintracht Frankfurt

Mit sechs Saisontoren ist Innenverteidiger Martin Hinteregger derzeit der torgefährlichste Abwehrspieler der gesamten Fußball-Bundesliga. Der Österreicher überzeugte aber auch neben seiner Torgefahr und gehört zu den wenigen Konstanten in der laufenden Spielzeit bei der kriselnden SG Eintracht Frankfurt.

Der 27-Jährige hat eine einfache Erklärung dafür, wieso es in dieser Saison für ihn persönlich so gut läuft: Seine extremen Popularitätswerte bei der Frankfurter Anhängerschaft, unter der er schon nach nur einem Jahr im Verein Kultstatus genießt, helfe ihm sehr, wie Hinteregger im Gespräch mit der "Frankfurter Rundschau" betonte.

"So wie jetzt ist es sehr beflügelnd. Die Unterstützung ist sicher auch ein Grund dafür, weshalb ich im vergangenen Jahr in der Lage zu den guten Leistungen war", meinte Hinteregger.

Dem Defensivmann, der in der Vergangenheit auch schon mal wegen kleinerer und größerer Undiszipliniertheiten aufgefallen war und sich einst im Unfrieden mit Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg verabschiedete, bedeutet das Standing in der Anhängerschaft der SGE nach eigener Aussage sehr viel: "Dieser Status ist schon etwas, was mich gute Leistungen zeigen lässt, was mich antreibt. Für mich ist das extrem wichtig. Um diesen Schuss Extra-Motivation zu bekommen, da hilft solch eine fantastische Unterstützung natürlich brutal."

Hinteregger: "Wichtig, dass wir unten wegkommen"

Für die Rückrunde hat sich der 45-fache österreichische Nationalspieler derweil fest vorgenommen, mit seinen Frankfurtern schnell wieder den Sprung in die obere Tabellenhälfte zu schaffen.

"Wir stehen nur drei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Nach oben brauchen wir uns also erst einmal keine großen Ziele zu setzen. Vielleicht, dass wir zum Schluss noch mal angreifen können. Aber in erster Linie ist es mal wichtig, dass wir unten wegkommen", so Hinteregger, der neben seinen Qualitäten als Abräumer und Zweikämpfer liebend gerne weiter auch als Torschütze in Erscheinung treten will: "Ich habe nicht vor, dass ich jetzt weniger Tore schieße als in der Hinrunde. Wobei es natürlich nicht einfach wird, noch mal sechs Treffer zu erzielen – höchstens wenn ich auch die Elfmeter schießen darf."