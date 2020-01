Bericht: Juventus Turin legt Ablöse für Can fest

Alberto Gandolfo via www.imago-images.de

Emre Can sitzt bei Juventus häufig auf der Bank

Die Zukunft von Nationalspieler Emre Can beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin ist weiterhin mehr als fraglich. Wenngleich die Alte Dame bereits angekündigt hat, keine Spieler in diesem Winter mehr kaufen oder verkaufen zu wollen, könnte in die Causa Can noch einmal Bewegung kommen.

Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" könnte Juve einem Transfer des 25-Jährigen doch noch zustimmen, falls ein interessierter Verein eine Mindestablöse auf den Tisch legen sollte. Nach Informationen des Fachmagazins soll es sich dabei um wenigstens 30 Millionen Euro handeln.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Emre Can unter anderem mit den beiden deutschen Marktführern FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Auch der neureiche Hauptstadtklub Hertha BSC hat sich dem Vernehmen nach mit der Personalie befasst.

Bisher steckt der flexibel einsetzbare Defensivmann aber immer noch bei den Turinern in der Klemme. Mehrfach hatte Can betont, sich bei den Bianconeri durchsetzen zu wollen, zu denen er im Sommer 2018 gewechselt war.

Bisher absolvierte er allerdings erst zwei Ligaspiele von Beginn an unter Cheftrainer Maurizio Sarri. In der Champions League steht der Deutsch-Türke nicht einmal auf der Kaderliste des Ronaldo-Klubs.

Neue Hoffnung machte Can zuletzt ausgerechnet die Verletzung seines deutschen Teamkollegen Sami Khedira. Nach einer Knie-Operation wird der Routinier noch bis März fehlen.

Can könnte von dem Ausfall profitieren und auf vermehrte Einsatzzeiten kommen, sollte sich in den kommenden Wochen nicht doch noch einen Abnehmer finden, der die geforderte 30-Millionen-Euro-Ablöse bezahlen will.