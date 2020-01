Eintracht Frankfurt heiß auf Top-Torjäger aus Frankreich

Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Tino Kadewere wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar bei einem französischen Zweitligisten fündig geworden. Dort spielt Tino Kadewere - und zwar äußerst erfolgreich.

Der aus Simbabwe stammende Angreifer ist zur Zeit Top-Torjäger der Ligue 2. 17 Tore hat Kadewere in seinen 19 Einsätzen für AC Le Havre bislang erzielt, sechs davon waren Elfmeter.

Laut übereinstimmenden Informationen von "L'Equipe" und "fussballtransfers.com" soll die SGE den 1,83-Meter-Mann in den Fokus genommen haben und planen, in den nächsten Tagen ein Angebot für den Stürmer abzugeben, dessen Vertrag in Le Havre noch bis 2022 läuft.

Die Ablöseforderung des französischen Zweitligisten dürfte für die Eintracht zu stemmen sein. Im Sommer 2018 war Kadewere für zwei Millionen Euro von Djurgaden nach Frankreich gewechselt. Sein aktueller Marktwert wird auf vier Millionen Euro geschätzt.

Der Offensivmann, der auch von englischen Klubs umworben wird, möchte in Kürze den nächsten Schritt wagen. "Alles ist möglich. Sollte ein tolles Angebot für den Klub und mich eingehen, werden wir darüber nachdenken", wird Kadewere von "fussballtransfers.com" zitiert.

Seine Idee sei, "bei einem europäischen Topklub anzuheuern", so der 24-Jährige weiter. Mit den Frankfurtern, die Ende Februar in der Europa League ran müssen, dürfte der Afrikaner zumindest einen Zwischenschritt zu seinem großen Ziel machen.