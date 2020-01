Medien: FC Bayern jagt Verteidiger des FC Barcelona

TEAM2 via www.imago-images.de

Nélson Semedo gilt als Kandidat für den FC Bayern

Nachdem Joshua Kimmich unter Trainer Hansi Flick endgültig zum Mittelfeldspieler umfunktioniert wurde, herrscht beim FC Bayern mehr denn ein Engpass in der Abwehr. Ein Neuzugang vom FC Barcelona könnte womöglich schon bald Abhilfe schaffen.

"Mundo Deportivo" berichtet, dass der deutsche Rekordmeister Rechtsverteidiger Nélson Semedo als Transferziel für den Sommer auserkoren hat, um endlich eine Dauerlösung auf der defensiven Außenbahn zu schaffen.

Semedos Vertrag bei den Katalanen läuft Ende Juni 2022 aus und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Da Kimmich künftig ausschließlich im Mittelfeld spielen soll und Benjamin Pavard zunehmend als Innenverteidiger gebraucht wird, wird an der Isar schon seit längerem fieberhaft nach einem Rechtsverteidiger gesucht.

Neben dem FC Bayern interessiert sich dem Blatt zufolge auch Tottenham Hotspur für die Dienste des Portugiesen. Die Spurs würden den 14-fachen Nationalspieler am liebsten schon in diesem Januar verpflichte. Eine Variante, die der FC Barcelona angeblich nur ungern vollziehen würde.

Barca will den Außenverteidiger in diesem Jahr anscheinend dennoch unbedingt zu Geld machen. Laut "Mundo Deportivo" sieht der finanzielle Jahresplan der Katalanen vor, 124 Millionen Euro durch Spielerverkäufe zu erlösen. Ein Semedo-Verkauf ist in dieser Summe womöglich fest eingeplant.