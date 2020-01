Gladbach-Youngster vor Wechsel zum HSV

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Wechselt Jordan Beyer von Gladbach zum HSV?

Der Hamburger SV träumt weiter vom Aufstieg in die Bundesliga. Um dieses Ziel zu schaffen, haben die Hanseaten einen Youngster aus Gladbach in den Fokus genommen und waren in ihrem Werben offenbar erfolgreich: Jordan Beyer steht kurz vor einem Wechsel zum HSV.

Nachdem die "Rheinische Post" berichtet hatte, dass Beyer bis Saisonende für die Rothosen auflaufen soll, bestätigte die Borussia aus Mönchengladbach wenig später gegenüber "GladbachLIVE", dass der 19-jährige Rechtsverteidiger bereits ins Trainingslager des Zweitligisten gereist ist.

Dort trifft der U20-Nationalspieler auf HSV-Coach Dieter Hecking, unter dem Beyer für Gladbach im August 2018 sein Profi-Debüt feierte. Sobald letzte Formalitäten geklärt sind, dürfte der Transfer offiziell als fix gemeldet werden.

Mit Beyer bekommt der Hamburger SV einen vielseitig einsetzbaren Defensivmann, der neben den Außenbahnen auch die Abwehrmitte beackern kann. Bei der Borussia hatte der 19-Jährige aufgrund der großen Konkurrenzsituation und der fehlenden Doppelbelastung zuletzt schlechte Aussichten.

Beyers Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2022. Über eine Kaufoption im Leih-Kontrakt ist bislang nichts bekannt.