FC Bayern atmet auf: Lewandowski zurück im Teamtraining

LakoPress via www.imago-images.de

Robert Lewandowski konnte wieder mit der Mannschaft trainieren

Aufatmen beim FC Bayern München: Topstürmer Robert Lewandowski ist am Mittwoch beim deutschen Fußball-Rekordmeister wie erhofft ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Damit dürfte der 31-Jährige zum Rückrundenstart bei Hertha BSC am Sonntag (15:30 Uhr) einsatzbereit sein.

Lewandowski hatte sich am Abend des letzten Hinrundenspiels gegen Wolfsburg (2:0) am 21. Dezember einer Leisten-OP unterzogen. Das Winter-Trainingslager der Münchner in Katar hatte der Pole deshalb verpasst.

Auch bei Serge Gnabry gibt es Hoffnung auf einen Einsatz. Der Nationalspieler absolvierte am Mittwoch nach ausgestandenen Problemen mit der Achillessehne aber weiterhin nur Einzeltraining.

Den Bayern fehlen die Verletzten Niklas Süle, Lucas Hernández, Kingsley Coman und Javi Martínez. In Berlin muss zudem Joshua Kimmich (Gelbsperre) passen.

Trainer Hansi Flick hatte wegen der angespannten Personallage zuletzt "mindestens zwei" Wintertransfers gefordert. Bislang wurde allerdings noch keinen Spieler verpflichtet.