Geplatzer Bayern-Deal: Werner reagiert auf Salihamidzic

Timo Werner passt angeblich nicht ins System des FC Bayern

Am Mittwoch erklärte Hasan Salihamidzic, dass Timo Werner von RB Leipzig derzeit kein Kandidat für den FC Bayern sei, da er schlicht nicht ins System der Münchner passe. Eine Aussage, mit der Werner nun konfrontiert wurde.

"Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber ganz unabhängig von seiner Aussage: Sie haben ja auch viele Spieler, wie Serge [Gnabry] und [Kingsley] Coman, die über die Außen mit Schnelligkeit kommen und in die Tiefe gehen", erklärte Werner im Gespräch mit der "Bild".

Grundsätzlich habe Salihamidzic allerdings recht damit, dass der FC Bayern mit Robert Lewandowski in der Sturmspitze "sehr gut besetzt" sei, so Werner weiter. Allerdings habe auch der Pole "über die Jahre sein Spiel verändert".

"Früher war Lewandowski ein Spielertyp, ähnlich wie ich, der tief geht und schnell umschaltet. Klar, wenn man älter wird, verliert man vielleicht auch etwas diese ganz enorme Spritzigkeit, aber er hat sich aber auch an das Bayern-System anpassen und sich weiterentwickeln müssen, weil sie viel auf Ballbesitz ausgelegt sind", schätzte der deutsche Nationalspieler die Lage ein und verwies darauf, dass auch er "noch viele Sachen lernen" könne.

"Ich bin 23 Jahre und habe mich diese Saison schon weiterentwickelt. Aber da ist noch weiterhin Luft nach oben, wo ich mich verbessern kann und will."

Salihamidzic erklärte zuvor: Werner brauche mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, als er beim FC Bayern bekommen würde. "Die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich nun zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns", so Bayerns Sportdirektor.

"Durch meine Leistung jetzt wird natürlich wieder spekuliert"

Im Sommer bemühte sich der FC Bayern dennoch um Werner, der 23-Jährige habe sich jedoch für eine Verlängerung bei RB Leipzig entschieden, da er "den Weg mit und bei RB einfach gern mitgestalten" wollte.

Dass seine Top-Hinrunde mit 18 Treffern in 17 Spielen die Gerüchteküche nun wieder anheizt, sieht Werner gelassen. "Durch meine Leistung jetzt wird natürlich wieder spekuliert. Ich habe aber meine Ruhe, denn wenn ein Verein Interesse an mir hätte, müsste er sich aufgrund meiner Vertragslaufzeit an RB wenden. Ich konzentriere mich nur auf Fußball." "Stand jetzt" hege er zudem keinen Wechselwunsch.

In der Zukunft kann sich Werner allerdings durchaus vorstellen, seine Zelte in Sachsen abzubrechen. "Reizvoll" sei vor allem das Ausland. Besonders die englische Premier League und das spanische Oberhaus