Uth will gegen BVB und Bayern "für Überraschung sorgen"

Im aktuellen Transferfenster wechselte Angreifer Mark Uth auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln. Mit dem Effzeh will der gebürtige Kölner in der Rückrunde angreifen. Selbst BVB und FC Bayern fürchtet er nicht.

"Wenn wir nach Dortmund fahren oder gegen die Bayern spielen und sagen: 'Da verlieren wir sowieso', dann macht das wenig Sinn. Wir müssen die Kräfte bündeln und daran glauben. Dann können wir sicher für die eine oder andere Überraschung sorgen", erklärte der 28-Jährige im Interview mit dem "kicker".

Gegen seinen königsblauen Stammverein wird Uth derweil nicht spielen können. Eine entsprechende Klausel im Leihvertrag verbietet den Einsatz gegen die alten Kollegen. Der Offensivspieler findet das "schade".

Abgesehen von diesem einem Bundesligaspiel ist der Torjäger jedoch mit der festen Absicht an den Rhein gewechselt, sich einen Stammplatz zu erkämpfen: "Das ist mein Anspruch. Und das habe ich mit meinem Einsatz in den Einheiten und den Trainingsspielen untermauert. Für mich ist es wichtig, mehr Spielzeit zu bekommen als auf Schalke. Ich denke, das ist realistisch, und damit will ich helfen, den Abstieg zu verhindern", stellte Uth klar.

Das große sportliche Ziel in der Domstadt, der Verbleib in der Bundesliga, stehe in der Rückrunde indes über den Befindlichkeiten einzelner Spieler - auch seinen eigenen: "Es zählt allein, nicht abzusteigen. Und dafür muss es ruhig bleiben. Wer nicht spielt, ist nicht zufrieden. Da kann man sauer sein, aber auf dem Platz und im Training musst du Vollgas geben", appellierte er an die Kollegen.

Ruhe im Verein sei in dieser Saison noch wichtiger als sonst, findet der ehemalige Hoffenheimer. Er geht davon aus, dass sich der Überlebenskampf besonders lange hinziehen wird und einem Nervenspiel gleicht: "Dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass jeder jeden schlagen kann. Deshalb sollten wir immer daran denken, dass man in zwei, drei Spielen fünf oder sechs Plätze gutmachen kann."