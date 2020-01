Ilsanker darf Leipzig nicht verlassen

GEPA pictures/ Roger Petzsche

Stefan Ilsanker wird auch in der Rückrunde für Leipzig "seinen Kopf hinhalten"

Stefan Ilsanker durchlebte bei RB Leipzig in der vergangenen Hinrunde eine schwierige Zeit. Nach gerade einmal fünf Einsätzen in der Bundesliga und der Nicht-Nominierung für die Champions League stand der ÖFB-Teamspieler vor einem Winterwechsel. Daraus wird jetzt wohl nichts.

Das Kapitel RB Leipzig wird sich für Stefan Ilsanker doch nicht so schnell schließen wie gedacht. Der ÖFB-Teamkicker hat bei Trainer Julian Nagelsmann einen schweren Stand und absolvierte gerade einmal fünf Bundesligaeinsätze in der Hinrunde für den aktuellen Tabellenführer. Im Blick auf die EM forcierte der 30-Jährige einen Wechsel, konkretes Interesse gab es aus China, doch aus dem Transfer wird zumindest vorerst nichts, wie die "Bild-Zeitung" berichtet.

Verletzungen verhindern Ilsanker-Abgang

Aufgrund der Ausfälle der Innenverteidiger Ibrahima Konaté und Willi Orban, herrscht bei den Leipzigern ein Engpass in der Defensive, sodass vermehrt wieder auf die Dienste des ÖFB-Teamspielers gezählt wird. Diese zahlte das mit soliden Leistungen in den letzten Spielen zurück, sodass jetzt sogar über eine Nachnomierung für den Champions League-Kader nachgedacht wird. Bis zum 3.Februar darf Leipzig drei Spieler für die Königsklasse nachmelden, nicht unwahrscheinlich, dass Ilsankers Name dabei aufscheinen wird.

Sportdirektor Markus Krösche nimmt einem schnellen Wechsel jedenfalls den Wind aus den Segeln: "Unter den Umständen, mit den verletzten Orban und Konaté, wäre es schwierig, Ilse gehen zu lassen. Generell steht der Erfolg der Mannschaft immer vor den Interessen einzelner Spieler." Somit scheint ein Abgang aus Leipzig für Stefan Ilsanker aktuell ausgeschlossen.

red